ESCUELAS DEPORTIVAS
Los barquenses pueden elegir escuela deportiva
ESCUELAS DEPORTIVAS
El Concello de O Barco de Valdeorras abrirá el martes 1 de septiembre el plazo de inscripción para las escuelas deportivas municipales del curso 2026-2027. La oferta contempla opciones para adultos y menores.
Para mayores de 17 años, las opciones incluyen gimnasia rehabilitadora y de mantenimiento, ponte en forma, entrenamiento funcional, zumba, pilates, bailes de salón, yoga y tai-chi terapéutico. La matrícula cuesta 75 euros y el trámite se realiza presencialmente en el Departamento de Deportes (segunda planta del edificio multiusos) de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 14:00 horas. Para inscribirse hay que recoger la hoja de matrícula y la tasa bancaria, presentar el DNI e indicar la actividad elegida.
El curso se desarrollará del 1 de octubre de 2026 al 15 de junio de 2027. Las inscripciones se mantendrán en formato físico por su buen funcionamiento previo, tras haber reunido a cerca de 800 participantes el curso anterior.
En el deporte base (de 4 a 16 años), la matrícula asciende a 50 euros para disciplinas como gimnasia rítmica, zumba y multideportes. Por otra parte, los clubes locales gestionan de forma independiente actividades de fútbol, fútbol sala, kárate, atletismo, baloncesto, tiro con arco, pádel, voleibol, patinaje, hockey sobre patines, boxeo, kick boxing y piragüismo.
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