INCENDIOS E INUNDACIONES
O Bolo, entre las zonas gravemente afectadas por una emergencia este año
INCENDIOS E INUNDACIONES
El Consejo de Ministros ha aprobado a instancias del Ministerio del Interior una nueva Declaración de Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil para 63 comarcas de once comunidades autónomas (CCAA) afectadas por emergencias de protección civil --en su mayoría, inundaciones-- desde el 26 de agosto al 9 de noviembre, según anunció ayer la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría.
En el caso de Galicia se incluye el concello de O Bolo en el listado las zonas afectadas por los incendios del pasado septiembre, junto con Pantón, así como el vertido de aceite de palma en el Puerto de Vigo a finales de octubre.
A partir de este acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros, otros ministerios podrán adoptar diversas medidas para paliar las consecuencias de estas emergencias, como determinados beneficios fiscales (Hacienda), medidas laborales y de Seguridad Social (Trabajo y Economía Social e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y ayudas a las corporaciones locales (Política Territorial y Memoria Democrática) o subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura (Agricultura, Pesca y Alimentación).
Contenido patrocinado
También te puede interesar
INCENDIOS E INUNDACIONES
O Bolo, entre las zonas gravemente afectadas por una emergencia este año
INCENDIO EN LA OU-533
Arde por completo un coche en plena carretera a su paso por O Bolo
HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS
Un castro de hace más de 2.000 años emerge en O Bolo
MUNICIPALES DE 2027
O Bolo ya tiene candidato por el PP para la alcaldía
Lo último
DECLARACIÓN VOLUNTARIA
El Gobierno rebaja el IRPF a 2,6 millones de autónomos y simplifica la declaración del IVA