El Consejo de Ministros ha aprobado a instancias del Ministerio del Interior una nueva Declaración de Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil para 63 comarcas de once comunidades autónomas (CCAA) afectadas por emergencias de protección civil --en su mayoría, inundaciones-- desde el 26 de agosto al 9 de noviembre, según anunció ayer la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría.

En el caso de Galicia se incluye el concello de O Bolo en el listado las zonas afectadas por los incendios del pasado septiembre, junto con Pantón, así como el vertido de aceite de palma en el Puerto de Vigo a finales de octubre.

A partir de este acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros, otros ministerios podrán adoptar diversas medidas para paliar las consecuencias de estas emergencias, como determinados beneficios fiscales (Hacienda), medidas laborales y de Seguridad Social (Trabajo y Economía Social e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y ayudas a las corporaciones locales (Política Territorial y Memoria Democrática) o subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura (Agricultura, Pesca y Alimentación).