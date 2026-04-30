O Carballiño acoge la muestra “En defensa de la Antártida”

El Concello de Carballiño acoge la exposición fotográfica “En defensa de la Antártida”, organizada por el Ministerio de Defensa con el objetivo de dar a conocer el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas en el continente austral en apoyo a la investigación científica.

El alcalde en funciones, José Castro-Gil, y el concejal de Cultura, Diego Fernández, recibieron al coronel y subdelegado de Defensa en Ourense, Jesús Antonio Peñas-Preckler; al teniente coronel Juan José Vázquez Moreira, y al subteniente Gonzalo Ferreiro, que participaron en la inauguración de la muestra.

“Esta é a misión máis antiga das Forzas Armadas que continúa en exercicio”, resaltou Peñas-Preckler, recordando que el trabajo de Defensa en la Antártida consiste en apoyar a los equipos científicos, garantizando el respeto al medio ambiente y el cumplimiento del Tratado Antártico.

Las imágenes expuestas muestran tanto la labor logística como el entorno natural, la fauna y flora autóctonas, las condiciones climáticas extremas y también la vida en la Base Antártica Gabriel de Castilla, uno de los principales puntos de referencia españoles en la zona.

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