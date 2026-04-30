O Carballiño acoge la muestra “En defensa de la Antártida”
INVESTIGACIÓN
Defensa recuerda que el trabajo de Defensa en la Antártida consiste en apoyar a los equipos científicos
El Concello de Carballiño acoge la exposición fotográfica “En defensa de la Antártida”, organizada por el Ministerio de Defensa con el objetivo de dar a conocer el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas en el continente austral en apoyo a la investigación científica.
El alcalde en funciones, José Castro-Gil, y el concejal de Cultura, Diego Fernández, recibieron al coronel y subdelegado de Defensa en Ourense, Jesús Antonio Peñas-Preckler; al teniente coronel Juan José Vázquez Moreira, y al subteniente Gonzalo Ferreiro, que participaron en la inauguración de la muestra.
“Esta é a misión máis antiga das Forzas Armadas que continúa en exercicio”, resaltou Peñas-Preckler, recordando que el trabajo de Defensa en la Antártida consiste en apoyar a los equipos científicos, garantizando el respeto al medio ambiente y el cumplimiento del Tratado Antártico.
Las imágenes expuestas muestran tanto la labor logística como el entorno natural, la fauna y flora autóctonas, las condiciones climáticas extremas y también la vida en la Base Antártica Gabriel de Castilla, uno de los principales puntos de referencia españoles en la zona.
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