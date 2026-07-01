Un millón de euros para transformar O Carballiño de cara al turismo

El templo de la Veracruz, cuya iluminación fue financiada a través del Plan de Sostibilidade Turística.

El Concello de O Carballiño cierra el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) “O Carballiño e a gastronomía do polbo”, con una ejecución del 95% de la inversión prevista. El plan, financiado con fondos europeos NextGenerationEU, centró sus actuaciones en la recuperación del patrimonio, la mejora de infraestructuras turísticas, la regeneración ambiental y la promoción de la identidad gastronómica del municipio ligada al pulpo.

El balance del proyecto se realizó ayer en la Fábrica do Papel do Carballiño por el alcalde en funciones, José Castro-Gil

El balance del proyecto se realizó ayer en la Fábrica do Papel do Carballiño por el alcalde en funciones, José Castro-Gil; el edil de Turismo, Manuel Dacal, y el gerente de EOSA, empresa que gestionó el plan turístico, Adolfo Neira, quien destacó que el objetivo era “converter O Carballiño nun destino mais sostible, tomando como base as súas principais sinais de identidade: a tradición pulpeira, o oficio e a cultura arredor da Festa do Pulpo”.

Manuel Dacal aseguró que con este plan, impulsado mediante un convenio entre la Axencia de Turismo de Galicia y el Ministerio de Industria y Turismo, “a vila deu un paso adiante como destino turístico sustentable, sen renunciar a súa esencia”.

Piezas rehabilitadas en el Museo do Papel.

Actuaciones

Entre las actuaciones realizadas desde noviembre del 2023, la de mayor inversión fue la rehabilitación de las pallozas del camping municipal, con 176.094 euros, seguida de la recuperación del Museo do Papel, con 168.188 euros, y de la renovación de la iluminación monumental de la iglesia de la Veracruz y otros espacios patrimoniales, con 165.368,43 euros.

Asimismo, se destinaron 112.948 euros a la regeneración del entorno fluvial del río Arenteiro; 86.060 euros a la visibilización del oficio de las pulpeiras y pulpeiros; 83.056 euros a la implantación de señalización inteligente; 70.123 euros a la ampliación de la senda del Arenteiro hasta O Bañiño de Arcos; 45.000 euros a la creación del club de producto Polbo con Orixe y 37.909 euros para comunicación digital. El plan reservó 55.250 euros para la oficina técnica encargada del seguimiento del programa.

Documental

Durante el acto también se proyectó el tráiler del documental “O Carballiño: pulpo á feira, sangue Celta”, producido por Celta Media, productora del Real Club Celta de Vigo, contando con la presencia de Carlos Cao, director de Infraestructuras y Relaciones Institucionales del club, y André Taboada, responsable de contenidos.

La pieza forma parte de la estrategia de visibilización de los pulpeiros y pulpeiras y enlaza su historia con el vínculo emocional de O Carballiño con el club vigués. José Castro-Gil destacó que “cultura e deporte, unidos co pulpo, é un conxunto que funciona”.