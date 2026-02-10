PRESENCIA POLICIAL
O Carballiño reforzará la plantilla de los agentes locales
El Ayuntamiento de Carballiño reforzará su plantilla de Policía Local tras renovar el convenio de colaboración con la Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP), ratificado en el pleno de la pasada semana. Este acuerdo permitirá cubrir bajas, convocar nuevas plazas y mantener la presencia policial las 24 horas, algo que distingue al municipio del resto de villas de la provincia.
“Este convenio é moi importante, permítenos coller prazas de Policía, de auxiliar de Policía ou mesmo convocar prazas por mobilidade”, explica Alberto Otero, concelleiro de Persoal, Seguridade e Emerxencias.
La colaboración con la AGASP garantiza la cobertura de turnos nocturnos y la continuidad del servicio, lo que se traduce en una mayor seguridad de vecinos y vecinas, según destacan desde el gobierno local, ya que “só a cidade de Ourense e a vila do Carballiño teñen Policía Local activa as 24 horas do día para maior tranquilidade da poboación da vila”, subraya Otero.
Los agentes realizan tareas de vigilancia nocturna, intervenciones en accidentes de tráfico y atención a llamadas de alerta. “É moito máis eficaz e rápido ter á nosa Policía activa que ter que depender doutros corpos de seguridade, como é o caso do resto de vilas da provincia”, añade el edil.
A través del convenio, la Concellería de Emerxencias solicitará a la AGASP la convocatoria de plazas por movilidad para cubrir bajas y reforzar la jefatura. “Agora mesmo temos varias baixas entre os axentes e para nós é prioritario cubrilas canto antes”, apunta el edil. Además, el acuerdo agilizará el proceso selectivo de dos plazas de oficial de Policía, vacantes por jubilación.
