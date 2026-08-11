Las seis caídas al río en O Carballiño reabren el debate sobre la seguridad del recinto de As Barcias

El traslado de la Festa da Xuventude a As Barcias ha generado críticas desde que el Concello anunció el cambio de ubicación. La oposición y un grupo de vecinos cuestionaron la decisión, especialmente por las condiciones de seguridad del nuevo recinto, y se reunieron más de un millar de firmas para reclamar que la celebración se mantuviese en su emplazamiento habitual.

El Concello defendió el cambio con informes de la Policía Local y los Bomberos, que advertían de los riesgos de la antigua ubicación por la orografía del parque y destacaban las mejores condiciones de seguridad del terreno llano de As Barcias para facilitar el acceso de los equipos de emergencia.

El teniente de alcalde, José Castro, aseguró que los incidentes registrados durante la fiesta fueron principalmente accidentes que pudieron ser atendidos por el dispostivo desplegado, integrado por Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, el grupo municipal de emergencias, Protección Civil y la seguridad privada.

Pese a las incidencias, el gobierno local valoró positivamente el funcionamiento general de la fiesta, que reunió a cerca de 8.000 personas, aunque considera necesario analizar de forma conjunta los aspectos mejorables.

“Hai que intentar que para o ano que vén sexa unha festa máis segura. Trátase de que sucedan os mínimos incidentes posibles e que se xestionen da mellor forma”, afirmó Castro.

Seis rescatados tras caer al río

El aluvión de asistentes que acudieron a la Festa da Xuventude dejó un reguero de incidencias en Carballiño, la mayoría de ellas relacionadas con el río. Durante la madrugada del lunes, Emergencias Carballiño tuvo que atender a seis personas que se cayeron al río Arenteiro, en la zona de As Barcias. El incidente más grave se registró a la una de la mañana.

Un joven de 20 años que se acercó al río para defecar al estar los baños portátiles ocupados, según fuentes consultadas por este periódico, terminó cayendo al cauce. Un policía local de la localidad se lanzó a por él, consiguiendo reflotarlo y mantenerlo en la superficie, aunque no retirarlo del agua.

Ahí es cuando entraron en juego los bomberos y Emergencias de Carballiño. Los efectivos montaron un dispositivo que permitió sacar a ambos del río. Según uno de los miembros que participó en el operativo, el joven no era capaz de hablar y tenía hipotermia. La situación se complicó cuando lo subieron a la camilla, momento en el que quedó inconsciente.

Finalmente, fue trasladado en ambulancia al Complexo Hospitalario de Ourense (CHUO) en estado grave. Otras fuentes apuntan a que el joven se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Tras este rescate, se produjo otro acto seguido a 100 metros de distancia. Un hombre, por causas que se desconocen, acabó en el río y tuvo que ser salvado por los bomberos de Carballiño con ayuda de una escalera.

Una llamada de teléfono

Una llamada de teléfono fue el motivo por el que una joven se acercó al río Arenteiro también el lunes a la madrugada. Al igual que en los dos casos anteriores, sufrió una caída al cauce, teniendo que ser ayudada por Alberto Otero, concejal de Seguridad Ciudadana del Concello. Finalmente, esta mujer no sufrió daños de gravedad.

Antes de estos tres incidentes, el personal de seguridad ya había rescatado a dos personas del río Arenteiro. Con ello, el balance total de la madrugada del lunes ascendió a seis personas caídas al agua.

Uno de los efectivos que compuso el dispositivo explicó a este periódico que la zona es tendente a que haya caídas. El lunes, el lugar amaneció con una cinta de la Guardia Civil que impedía a los paseantes acceder al río Arenteiro.