La Xunta anima a rehabilitar viviendas en O Carballiño para trabajadores

REHABILITACIÓN Y EMPLEO RURAL

La Xunta impulsa en O Carballiño una nueva línea de ayudas para rehabilitar viviendas destinadas a trabajadores, con el objetivo de atraer talento, cubrir vacantes laborales y favorecer la fijación de población en municipios rurales de menos de 20.000 habitantes

María José López y Francisco Magide, firmando.
María José López y Francisco Magide, firmando. | Xunta de Galicia

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, mantuvo este viernes una reunión con el sector empresarial y diversas entidades de la comarca de O Carballiño interesados en la nueva convocatoria de ayudas para fomentar la rehabilitación de viviendas destinadas a trabajadores.

Tras señalar que esta comarca es una de las más propicias para el desarrollo de esta nueva iniciativa dado su elevado porcentaje de viviendas vacías, informó sobre los requisitos y animó a los interesados a solicitar las ayudas antes del 15 de julio, fecha en que finaliza el plazo. Durante el encuentro, el conselleiro destacó que esta iniciativa persigue un doble objetivo: por un lado, atraer talento para cubrir vacantes laborales y, por otro, revitalizar inmuebles deshabitados, inacabados o deteriorados con el fin de fijar población en la Galicia rural, centrándose en municipios de menos de 20.000 habitantes.

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