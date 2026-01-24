Cortegada celebra el 28 de febrero su Entroido

El Entroido de Cortegada, “O Zamaruco”, ya tiene fecha. La cita será el 28 de febrero, el fin de semana siguiente al Domingo de Piñata, como marca la tradición. Una jornada en la que el municipio volverá a llenarse de color y música, con el desfile de comparsas como uno de sus grandes atractivos, siendo uno de los más multitudinarios de O Ribeiro, congregando cada año a cientos de participantes.

La jornada festiva comenzará con el desfile a las 17:00 horas, continuando con el concurso de disfraces a las 20:00 horas. No faltarán la música en vivo, animación, servicio de bar y la tradicional quema del Zamaruco.

El Ayuntamiento ofrece además importantes premios. Así, en la categoría de comparsas se entregarán 1.000, 800 y 600 euros a los tres primeros clasificados, mientras que en el concurso de disfraces, en la modalidad individual habrá premios de 50 euros para adultos y 70 euros para parejas, además de cestas sorpresa para los ganadores en las categorías infantiles. Las comparsas locales recibirán 125 euros por participar y las inscripciones pueden realizarse hasta el 25 de febrero en cultura.concellocortegada@gmail.com.

Uno de los distintivos del Entroido de Cortegada es el Zamaruco, un muñeco elaborado con paja y ropa vieja, cuyo origen se remonta a los años de la represión franquista, cuando las celebraciones de Entroido estaban prohibidas y la vecindad ideó esta figura como forma de mantener viva la tradición de manera simbólica y reivindicativa.

La quema del meco pondrá el broche final al Entroido, aunque la celebración continuará por la noche con la actuación del grupo La Tremenda, en una carpa instalada en el campo da feira.