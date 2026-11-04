Avanzan las obras del nuevo camino entre Oímbra y Verín

La Diputación de Ourense y el Concello de Oímbra avanzan con éxito en la construcción del nuevo itinerario peatonal y ciclista que unirá la localidad con Verín a lo largo del vial provincial OU-1011. Las obras de esta primera fase fueron supervisadas sobre el terreno por el presidente de la entidad, Luis Menor; la regidora del municipio, Ana Villarino, y la jefa del área de Infraestructuras de la Diputación, Marta Docampo.

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La actuación vial cuenta con un presupuesto base de licitación de 138.900,74 euros y permite intervenir en un tramo de casi seiscientos metros para adaptar las infraestructuras a las normativas vigentes.

El proyecto incluye la renovación integral del firme, la instalación de losa táctil en los cruces y la creación de una nueva red de drenaje. Igualmente, el Consistorio promueve el diseño de una cuneta transitable en la margen izquierda, sufragada por la Xunta de Galicia con el Fondo de Compensación Ambiental, mientras que la entidad provincial ya tramita la licitación de la segunda fase.

Durante la visita local, el dirigente provincial valoró los trabajos, asegurando que esta actuación es el resultado de un proceso “extraordinariamente pensado, executado e útil desde o punto de vista da seguridade, da accesibilidade e incluso desde a propia estética de entrada á capitalidade de Oímbra”.

La regidora local valoró la especial relevancia de la iniciativa: “Trátase dunha obra moi demandada porque soportaba moitísimo tránsito sobre unha plataforma moi limitada e sen beirarrúa, comprometendo a seguridade viaria de peóns e ciclistas”.

Por último, Marta Docampo describió las dimensiones físicas de la senda de hormigón creada de dos metros y medio de ancho, añadiendo que “o que se está facendo aquí é un itinerario peonil e ciclista, a idea do Concello é chegar ata Verín todo ao longo do que é a vía provincial”.

Menor destaca la inversión provincial en los concellos

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, reivindicó el actual compromiso de la institución con cada ayuntamiento. El dirigente garantizó que “o investimento nos concellos triplicouse neste mandato”, permitiendo a los municipios contar con mayores recursos. En el área de infraestructuras, el mandatario avanzó un fuerte incremento en los próximos presupuestos.

Tras elevar la partida provincial destinada a la mejora de las vías de su titularidad de cuatro a diez millones de euros, Menor adelantó: “O ano que ven aspiramos a chegar aos once millóns de euros en actuacións nas vías provinciais”. Esta nueva inyección económica, señaló, se adjudica siempre valorando criterios objetivos como “a intensidade media do tráfico diario”.