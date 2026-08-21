Bousés arranca tres días de festa impulsados pola súa mocidade

FESTA DA XUVENTUDE

A música será a gran protagonista das festividades en Bousés (Oímbra), cunha variada programación de charangas e orquestras

Bousés volverá desfrutar.
Bousés volverá desfrutar. | A.C. de Bousés

A aldea de Bousés, no concello de Oímbra, volve amosar a forza da súa comunidade co inicio da 11 Festa da Xuventude. Tralo éxito da fornada comunal, do roteiro histórico ou do cinema ao aire libre, entre outras iniciativas, a asociación cultural do lugar, formada por dez veciños menores de 30 anos, pon en marcha unha programación que conta co apoio do Concello.

A música será a gran protagonista este venres para abrir as festividades, a partir das 21,00 horas, coa actuación do grupo JB Son. O sábado renderase homenaxe a Santa Eulalia con misa e procesión ás 12,00, inchables e xogos tradicionais ás 18,00, o ritmo da Charanga BBB e a verbena nocturna coa discomóbil Chocolate.

Finalmente, o domingo pecharanse as celebracións na honra da Virxe do Bo Suceso con pulpeira durante toda a mañá, os pasarrúas da charanga Tattoo e os actos relixiosos do mediodía, consolidando o empuxe da xuventude local.

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