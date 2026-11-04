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Os cativos da comarca de Monterrei cítanse para reforestar en Oímbra

Compromiso medioambiental

A xornada, que arrancará ás 10,00 horas dende o parque de Bousés, consiste nunha plantación de árbores na paraxe de A Veiga.

01 dic

Detalles del evento

Oímbra, comarca de Verín
1 dic
10:00 - 14:00
Presencial
O cartel da actividade.
Os cativos da comarca de Monterrei cítanse para reforestar en Oímbra | La Región

A cativada da comarca participará o vindeiro 1 de decembro nunha actividade centrada no coidado ambiental para a futura creación dunha área recreativa.

A xornada, que arrancará ás 10,00 horas dende o parque de Bousés, consiste nunha plantación de árbores na paraxe de A Veiga. O punto de encontro estará aberto á veciñanza.

A iniciativa contará coa colaboración do alumnado dos colexios de Oímbra, Medeiros e Cualedro, así como co asesoramento dos bombeiros forestais, axentes e técnicos ambientais do Distrito XIV, e do persoal do CDR Portas Abertas. Durante o evento divulgativo, os asistentes escoitarán unha pequena charla formativa centrada na prevención de incendios forestais nunha zona así.

Para concluír a xornada comunitaria de forma amena, programarase un percorrido lúdico dirixido aos máis cativos co obxectivo de amosarlles o rico patrimonio cultural da aldea, achegándose xuntos ata a vella igrexa, ao propio forno e tamén á casa reitoral.

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