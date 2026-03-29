Avenida de Portugal, la Grándola

Zeca Afonso fue el compositor e intérprete de "Grándola, Vila Morena", himno de la Revolución de los Claveles en el vecino país Portugal. A las 0,20 horas del 25 abril de 1974 sonó en Radio Renascença como señal de partida para el levantamiento que acabó con la dictadura. En el Portugal ourensano, es decir, en la Avenida de Portugal, hubo esta semana un conato de amor propio, una protesta de un millar de personas por unas obras que mal empezaron y tarde y mal acabarán. Muchos jóvenes, mucha gente mayor, mucho hartazgo en esta pequeña Grándola, "terra de fraternidade". Como en playback sugirieron al alcalde, el infalible e inefable Jácome, que "o povo é quem máis ordena". Nunca esperen somatenes en la ciudad porque para la revolución, como para el rock, estamos demasiado viejos, aunque seamos demasiado jóvenes para morir, como ya pronosticó Jethro Tull. "No fui de joven revolucionario para no ser conservador de viejo", resumía el poeta Robert Frost.

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El ourensano sale a la calle si está hecha unos zorros, si por culpa de la torpeza municipal a los negocios se les cae la persiana encima, si se le exige el pago de los impuestos sin un mínimo de retorno

Al ourensano no lo saca de casa el desierto cultural urbano, la parálisis administrativa, la incapacidad para diseñar el futuro o hacer del termalismo algo más que un colgajo en el discurso público. El ourensano sale a la calle si está hecha unos zorros, si por culpa de la torpeza municipal a los negocios se les cae la persiana encima, si se le exige el pago de los impuestos sin un mínimo de retorno. También porque puedes escuchar a un alcalde emular a María Antonieta, reina de Francia en el siglo XVIII, que al ver las protestas de la gente que pasaba hambre, supuestamente dijo: "Si no tienen para pan, que coman pasteles". La gente sale a la calle motivada solo por un qué hay de lo mío, pero ya sale. Y lo suyo, en el caso de los vecinos de O Couto, es lo suficientemente humillante como para decir basta. Ojo, alcalde, porque has dejado decenas de miguitas de buena gestión por la ciudad y a ver si los administrados van a memorizar la letra de la canción de Zeca Afonso.

Algunas escenas en los andenes

Llueve torrencialmente sobre el andén y Rick (Borgart) busca angustiosamente a Ilsa (Ingrid Bergman). En "Casablanca" el tren está a punto de partir cuando recibe una nota de ella en la que arruina toda esperanza común. El agua va desdibujando la tinta del manuscrito y a la misma velocidad se descompone el rostro de Rick. El tren se va y el futuro no viaja hacia adelante, queda atrás. En materia ferroviaria en Ourense siempre nos quedará A Gudiña, como el París de la película. En el pueblo hay una avanzadilla contestataria de una provincia últimamente irreconocible, que quiere hacerse respetar, pero todo puede ser un espejismo. Decía aquel mal chiste de mi infancia: ¿a qué se dedica su padre? Es agitador de masas. ¡Ah, revolucionario! ¡Qué va, hombre, panadero! No se han descrito trazas del Che Guevara entre los levantiscos, si tal nuevos Astérix que defienden su Galia. Viene ya de meses la decisión de reducir las paradas del AVE en A Gudiña, en su estación Porta de Galicia, que podría mudar su denominación a Portazo a Galicia tranquilamente.

El tren sale, la chica corre, pero menos que el AVE

Nuevas concentraciones esta semana mantienen como innegociable la recuperación de las paradas suprimidas. Parece factible que los responsables de la red ferroviaria se replanteen la supresión de los servicios ejecutada hace meses. Quedará la duda de hasta qué punto ha influido la presión popular. Al menos A Gudiña no protagonizará otra película de despedidas en el andén, donde tantos amores quedaron entre paréntesis, confundidos entre el vapor de la locomotora que se va. Imagínense la escena: una mujer del pueblo pone la palma de la mano sobre la ventanilla del vagón con ese desesperado intento de no perder el tacto de su amado. Al otro lado, cómodamente sentado, viaja el ministro del ramo, Óscar Puente, que cínicamente coloca también su palma contra el cristal. El tren sale, la chica corre, pero menos que el AVE. Con la distancia el ministro encoge ya su mano y deja estirado el dedo corazón. Haciéndoles la peineta.

La gente solo sale por el Entroido

La sociedad tiene que ser reivindicativa, los políticos juegan con nuestro dinero". Félix Revuelta, presidente de Naturhouse, fue ponente de Foro La Región para hablar del éxito de su empresa partiendo del fracaso "como principio" para alcanzar los tiempos de bonanza. Eso que de forma campanuda se llama sociedad civil es en realidad una obediente grey que se limita a votar cuando le mandan, esperar la proclamación de los resultados y a que interpreten a su antojo los pactos. Las personas hemos claudicado de nuestro papel en el entramado social, dejando todo a la partitocracia que marca los tiempos. Pero es muy fácil culpar al statu quo de lo que pasa. Decía Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafael, que "hay que trabajar más que los demás para ser mejor, y hay que ser responsable de lo que te sucede en la vida y no echarle la culpa de tus fracasos a los demás".

Grándola, vila morena fue el salmo de los cambios en Portugal

En Ourense nadie de los que se sientan en el lugar en el que se toman decisiones (no solo políticos) han venido de Marte, han amamantado de las ubres de esta tierra. A salvo de levantar la voz en la Avenida de Portugal o por el AVE en A Gudiña, a los ourensanos en número respetable y con las pilas cargadas solo se los encuentra uno por la calle en el Entroido. Grándola, vila morena fue el salmo de los cambios en Portugal. En Ourense, su himno oficioso, compuesto por Manuel de Dios , ya barruntaba un "Ourense no solpor", una especie de crepúsculo.

Mira tú | Pastores en la tierra de los pastoreados

Pastores y cabras | Xesús Fariñas

Mira tú como todavía quedan colectivos que escuchan la llamada de la tierra y acuden a ella sin dudarlo. Mira tú el buen papel que ejerce Asociación de Criadores de Ovino y Caprino de Galicia (Ovica) formando a los futuros pastores, como los de la imagen, en Vilariño de Conso, pero también en Xinzo de Limia y otros lugares. Mira tú como, más allá de bucólicas propuestas pensadas para el rural, esta iniciativa busca favorecer el relevo generacional y apostar por la ganadería extensiva. Mira tú como parece ciencia ficción ver fotos de gente joven pateando el rural ourensano sin que sean runners que hacen trekking colgando luego sus logros en el Strava. Mira tú lo bien que está la apuesta por el pastoreo de ovejas y cabras en la provincia, tan de pastoreo de almas durante décadas. Mira tú como se les abre un camino despejado porque el fomento de la ganadería es imprescindible. Si sabremos los ourensanos de ser pastoreados. Mira tú.