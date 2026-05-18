Andalucía no alivia al PSOE

Las elecciones andaluzas cierran, por ahora, el ciclo de convocatorias electorales. El saldo no puede ser más favorable al PP y al conjunto de la derecha. Le ha faltado a Moreno Bonilla la guinda de la mayoría absoluta, un privilegio del que dispuso hasta ahora. Un pequeño quebranto dentro de un recorrido por cuatro comunidades autónomas sembrado de éxitos. No se podría calificar de otra manera el hecho de que el PP haya alcanzado en Andalucía el 41,59% de los votos, solo por detrás de Extremadura (43,2%), pero muy por encima de los porcentajes obtenidos en Aragón (34,3%) o Castilla y León (35,5%). Lo que le falta, en cualquier caso, lo tiene Vox para cedérselo a un precio que no penaliza los resultados de los populares.

Decíamos que, para el conjunto de la derecha, suma de PP y Vox, las elecciones andaluzas otorgan el holgado 55,4% de los votos, apenas un punto porcentual menos que en 2022 y muy superior, por ejemplo, al 49,6% que PP y Vox sumaron en 2024 en Galicia. Dato andaluz que se explica por la pujanza mantenida por el partido de Abascal y sobre todo por el muy leve desgaste que cuatro años de gobierno han causado a Moreno Bonilla, pese a la insistente campaña que el PSOE y el resto de la oposición de izquierdas hicieron sobre el deterioro de los servicios públicos andaluces.

Un último dato con respecto al PP. La suma de los votos de éste y el PSOE alcanzaron este pasado domingo el 64,3%, frente al 67,2% de hace cuatro años. Un retroceso compartido a partes iguales y que se puede relacionar con el voto en perspectiva autonómica y el resurgimiento del andalucismo de izquierdas, representado por Adelante Andalucía. Un llamativo respaldo que resalta el mal resultado de Maíllo y Por Andalucía, la coalición de Sumar y Podemos. Es la única candidatura que pierde votantes respecto de 2022 y en un escenario de notable incremento de la participación.

El PSOE, por su tradicional peso en el sur y las expectativas irradiadas de la gestión de Pedro Sánchez, volvía a concitar toda la atención. La pérdida de su suelo electoral de 30 escaños para dejarlo ahora en 28 es un nuevo varapalo incluso situándose en la banda alta de la horquilla que los socialistas manejaban internamente. La antigua vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha fracasado como candidata y referente del partido, agravando la incertidumbre del PSOE en su proyección estatal. El socialismo obtiene en Andalucía el peor porcentaje de voto de las cuatro elecciones autonómicas celebradas este año y echa por tierra las leves esperanzas de cambio de tendencia que algunos quisieron ver en la “dulce derrota” de Castilla y León.