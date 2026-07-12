Tuene Manuel Rivas un delicioso texto sobre un garañón, un caballo semental llamado O Negro, cuya planta y espíritu indómito le valen para liderar a sus congéneres e imponer su ley en la Rapa das Bestas de Sabucedo. “El lobo sabe que en lucha abierta un garañón como O Negro le partiría la cara”, leemos en el relato. Acaba de celebrarse el popular curro en la localidad pontevedresa, con sus aloitadores tratando de reducir a los caballos salvajes. El refestexo se ha prolongado unos días, con ramificaciones en Ourense.

Audio El AVE, la nueva rapa das bestas Your browser does not support the audio element.

Renfe registró nuevas incidencias y retrasos en el AVE, da igual cuando lean esto. La estación de la ciudad parecía el curro de la rapa y los vagones de los trenes afectados por la avería las corredoiras por las que se guía a la grey salvaje hacia el final del recorrido donde se les marcará y se les cortarán las crines. Un nuevo aldraxe para la provincia que ya ni aplica la Ley de Bienestar Animal a sus habitantes. Un ganadero se expone a graves sanciones si no cumple la normativa cuando lleva las reses al matadero, pero Renfe campa a sus anchas organizando el curro como le peta. No quedan aloitadores en Ourense, sus manos ya no tienen la dureza del granito, se asemejan a manojos de secos sarmientos.

No quedan tampoco garañones como O Negro que se hagan respetar aunque sepan que van a ser marcados y sus crines cortadas. Es un proceso de doma que ya nadie cuestiona en Ourense, que junta a sus viejos aloitadores a contar anécdotas de la lucha contra el semental salvaje con ese rictus de respeto que se tienen los grandes rivales. “Si hay un minuto de silencio, los que lo conocieron escucharán el galope del garañón de azabache que vuelve en forma de viento”, contaba Rivas. Y brindaron por las victorias, sobre todo por las derrotas. Tomaron la última y se fueron.

La sanidad, a punto de doparse

En enero del 2013 el exciclista Lance Armstrong fue entrevistado por la periodista norteamericana Oprah Winfrey. Reconoció que sus más rutilantes victorias eran más falsas que un euro de madera. Confesó que “sin doparse es imposible ganar el Tour de Francia siete veces”. Leo en la portada del miércoles a cuatro columnas: “Trabajar en Urgencias del CHUO puntuará el triple (en méritos para lograr una plaza fija) que en otros hospitales”. Los especialistas demuestran el mismo interés en venir a Ourense a ejercer que los propios ourensanos en preguntarse qué coño está pasando aquí en este y otros muchos frentes. La mayoría del PP en el Parlamento de Galicia valió para aprobar una reforma que permita pillar a lazo a urgenciólogos porque de 50 plazas, la mitad está sin cubrir.

El Sergas tiene que dopar los méritos para contratar a especialistas en urgencias para que opten por Ourense

Los últimos meses hubo que engordar el bolsillo de los especialistas de otros hospitales gallegos para que echaran una mano a la sanidad ourensana. Si hay que dar el triple de puntos para una plaza fija o pagar a precio de oro un turno en el CHUO es que el sistema de acceso necesita doparse para correr la etapa de cada día. ¿Carece de interés especialmente el hospital ourensano para atraer profesionalmente? ¿La pérdida de vitalidad en algunos sectores socioeconómicos echa para atrás a los eventuales candidatos que apostarían por la provincia? ¿Es justo que se valore solo la experiencia para obtener una plaza cuando otras especialidades han requerido examen? Si vienen a Ourense, ¿qué puestos dejan en otros hospitales? ¿Quién gestionó el relevo de decenas de grandes profesionales sanitarios que ya se han ido? ¿Por qué este tipo de situaciones solo se dan en la sanidad pública y apenas en consultas o clínicas privadas? Tampoco a esta situación se ha llegado en días, ni en días se arreglará. Ourense, provincia acomplejada por décadas de olvidos y miedo a exigir lo que le corresponde, cae por su escasa capacidad para atraer y retener talento. Acaban de formarse nuestros jóvenes y lo celebran brindando por los buenos tiempos. “Tomamos la última y nos vamos”. Y se van, primero a casa, luego de Ourense.

Se viene otro bono comercio para espabilar al sector. Hace mal el alcalde en discriminar a los bares de copas

Por un bono para tomar copas

Hay que legalizar el dopaje, las organizaciones están muy atrasadas en el modo de hacer controles”. Es la opinión de Floyd Landis, exciclista, el pragmático y cínico compañero de Armstrong, también pringado. Viene de camino otro bono comercio municipal. Los laboratorios del alcalde Jácome, un doctor Bacterio para el caso, preparan el brebaje para darle al ciudadano 100 euros para pulirlos en compras. El comprador creerá que mejora su poder adquisitivo y el establecimiento que mejora el mercado. Sé que ambos atenúan las dentelladas del consumo, pero se dopará al sector en año electoral, objetivo indisimulado del regidor: que la gente le deba una y se la pague con su voto.

Cuando no hay elecciones, no hay bono, así de claro. El PSOE dice que en el centro se ha pasado de 680 comercios a 120 y las persianas pesan cada vez más. No hay estímulos para revitalizar al sector, la ciudad carece de una estrategia urbanística que le anime, el gremio también sufre la falta de relevo, los cambios en los hábitos de consumo y no son pocos los que esperan que el bono sea el chute en vena para subir el Tourmalet. Hace mal Jácome en privar del bono a los bares de copas. Siempre se puede invitar sobre todo a los jóvenes a 100 euros de grolos, que dan para bastante. Ya le veo con ellos, brindando por el futuro. “Bueno, la última y os vais”, les diría. Claro que se irán, pero afuera. Incluso en AVE, si funciona.

Mira tú | "Me dijeron que estabas aquí y vine volando"

Unos chicos saltando desde el Punte Romano de Ourense, zona peligrosa para el baño. | La Región

Mira tú como entre los pecados de juventud está la imprudencia y entre los riesgos estúpidos, tirarse al Miño desde la base del puente viejo, una zona plagada de piedras que esperan como fauces abiertas de tiburón. Mira tú como los peligros de lesiones medulares, incompatibles con la movilidad en su mayoría, suponen cargar una cruz toda la vida. Mira tú como el ejemplo de quien ha pasado por trances similares debería ser un buen aprendizaje, como el de Yago, contado en La Región. Mira tú que siempre me viene a la cabeza la película Mar Adentro, basada en la vida de Ramón Sampedro, tetrapléjico tras un accidente al bañarse en la playa. Mira tú que ya solo se movió en sus sueños, como se ve en la extraordinaria escena en la que Javier Bardem (que encarna a Ramón) imagina surcar el cielo desde su habitación hasta la playa en la que está Belén Rueda (Julia, su abogada). “Me dijeron que estabas aquí y vine volando”, le dijo. Pero era un sueño, solo un sueño. Mira tú.