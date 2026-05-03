Barra libre para menores
Ás veces parece que vivimos nun mundo de listos que para selo precisan do beneplácito ou a pasividade de quenes pagan. Agora, por exemplo, está empezando a organización de festas de fin de curso para alumnos que rematan o bacharelato que, xunto co fin de ano, vén a significar a porta de entrada ao mundo dos adultos, pola coincidencia ou proximidade dos 18 anos que dan a maioría de idade.
Como a tendencia ten posibilidades de derivar en tradición, a cousa avanza e vaise sofisticando de xeito que a preocupación da rapazada para argallar a festa de tan significada efeméride que lles xera altas expectativas, coa supervisión, tutela ou implicación dalgunhos pais, pasamos a que un promotor asuma canto conleva o evento e os alumnos se limiten a pagar a esta persoa o importe fixado, que terá todo disposto para o disfrute xeral.
De ser certa a idea que se está espallando sobre a concepción dun deses acontecementos previstos para cando remate o curso -e ten visos de verosimilitude pola firmeza e coincidencia nos datos, cifras e modus operandi da organización-, invita a botarlle unha pensada, cando menos. A cousa é que o tal promotor planifica todo, previa inscrición e abono de 75 euros en man -diñeiro negro- por cabeza, contra un recibo privado, entre quenes queiran asistir: contrata o local ou espazo da celebración, música posterior e barra libre de bebidas -alcohol incluido- durante varias horas.
Tendo en conta que terá lugar na metade do ano, é posible que unha parte considerable dos potenciais participantes non teña acadada a maioría de idade imprescindible para ter vedado o consumo de bebidas alcohólicas. Deixarase fóra a quenes non teñan cumplidos os 18 anos? Si non é así e se concede libre acceso, quen e como fará ese control no interior? Si se rexistrase algún incidente, quen asumirá a responsabilidade do que alí suceda, sobre todo si a titularidade do local é allea ou ten delegada unha ou varias das actividades que concurran na festa?
Hai anos xerouse un escenario semellante, con algún espabilado de por medio, que organizaba a festa de fin de ano para xente nova nun local do Casco Vello: diñeiro opaco e nula seguridade nin control sobre o acceso ao alcohol. A reacción de pais e nais naquela ocasión obrigou ao responsable a retirar a bebida con graduación alcohólica para que os menores adquiriran dereito a disfrutar dunha festa tan desexada, semellante a estas que marcan o remate dunha etapa estudiantil e vital. Igual deberíamos extremar coidados para evitar lamentar algo irreparable que, tal vez, tiña solución.
