En los sesenta el cineasta José María Forqué dirigió la comedia "Atraco a las tres". José Luis López Vázquez encarnaba al cajero Fernando Galindo, que con sus compinches planeaba atracar la sucursal en la que trabajaba. Una bella clienta aparece por la oficina y el actor dobla la cerviz para seducirla. Cual trasnochado galán acierta a ofrecerse: "Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un siervo". Una semana más Ourense se ha poblado de Galindos, felpudos humanos en los que sacudirse el barro de los zapatos. Una nómina de obedientes turiferarios portan el incienso al paso del mesías (me vale de cualquier partido), al que llevan en procesión interpretando la salmodia que les garantiza la sopa boba del puestiño. El silencio sobre los agravios fue total.

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Hacienda retiene 14 millones de euros al Concello de Ourense porque el nivel de sus gestores es tan bajo que ni son capaces de remitir al ministerio la documentación requerida. Tiene la institución local el dudoso honor de estar entre los pocos municipios españoles que no cumplen y eso que hay 8.000.

Resulta que ya en el año 2021 el Gobierno central decidió no llevar adelante la variante exterior del AVE, quizá sospechando que a los ourensanos el tren ya solo les vale para visitar y recibir amigos o familiares, más que para impulsar el desarrollo de la provincia. El tramo de la variante norte que unirá en cualquier futura glaciación Quintela de Canedo y Covadonga por carretera solo está al 22% y no hay proyecto para el segundo tramo. Es la más vetusta de las infraestructuras prometidas, pero ahí sigue dando gatillazos. Hacienda retiene 14 millones de euros al Concello de Ourense porque el nivel de sus gestores es tan bajo que ni son capaces de remitir al ministerio la documentación requerida. Tiene la institución local el dudoso honor de estar entre los pocos municipios españoles que no cumplen y eso que hay 8.000. No menos de 10 concesiones municipales están en precario sin que el eficacísimo alcalde Jácome sea capaz de resolver los papeliños. Los vecinos de la Avenida de Portugal estudian una reclamación patrimonial por los daños causados por otra obra que depende del Concello. Y así sucesivamente, pero calma chicha. La provincia corea: "Fernando Ourensindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo". Sobre todo siervo.

La filosofía de aquel instituto

En el instituto en el que estudié había una pintada: "Grande es el desorden que hay bajo de las estrellas, por todo ello la situación es excelente". Es sublime el descaro municipal de la ciudad, grande su desorden, sideral su desorganización. El prefijo des indica privación, carencia, reversión, entre otras muchas acepciones. La Real Academia incluirá nuevas entradas si estudia la semántica ourensana. Desdén, desmán, desfachatez o desatino encajan bien. Pero la situación es excelente, ya lo razonó el estoico filósofo autor de la pintada. En el lenguaje político los propósitos son reversibles, inmaculados de salida, realistas luego cuando se repara en que la utopía solo vale para las pintadas. El presidente del PP gallego Alfonso Rueda alentó a sus huestes ourensanas a que fuesen ambiciosas ante las elecciones municipales del año que viene, pero para la ciudad la meta es con el recuento de votos en la mano ser "decisivos" para su gobernabilidad. Cuando un entrenador sale a empatar puede perder, dice la máxima futbolística. Todo lo que pueda pringar a Jácome de aquí a la cita de las urnas puede resbalar por el plumaje electoral del ourensano medio. Estos días supimos que ingresó en cinco años en una de sus cuentas bancarias más de un millón de euros. Es un caso de manual del método de ahorro tacita a tacita. En un pupitre de aquel instituto alguien dejó escrito: "El tiempo es oro y yo aquí perdí una fortuna". Eso jamás quedará escrito en la mesa del despacho de la alcaldía.

De nuevo lo de Fernando Galindo

O plan Impulsa Ourense é a proba de que se poden tomar medidas a favor dunha Galicia única". Alberto Núñez Feijoo, entonces presidente de la Xunta, vendía ya en el 2011 un conjunto de medidas a favor del "interior del interior", Resultó ser otra carta a los Reyes Magos que no llega a destino. Han pasado muchos años y el último proyecto industrial de entidad fue T-Solar en 2008, cerrado en 2013, dejando tirados a 200 trabajadores. Esta semana ha trascendido que una de las enseñas del sector de la automoción, Forvia (antigua Faurecia), pasa a manos de un fondo de inversión, que son los que tienen todas las fichas del casino capitalista. Antes fue Hispamoldes (ahora Indea) o Mollertech los que han recibido una transfusión de euros foráneos. Aún así las auxiliares del automóvil emplean en Ourense a más de 2.000 personas y son un pulmón industrial. Los indios ponían la oreja sobre el raíl para adivinar la distancia del tren por la vibración del metal. Ni por las vías del AVE ni por carretera se adivinan trajeados ejecutivos que apuestan por traer proyectos industriales aquí. Llegó Rueda de China donde intentó captar inversiones, sobre todo en automoción. La propia Xunta señaló que "o titular do Goberno galego trasladou aos directivos chineses as vantaxes competitivas de Galicia, destacando a solvencia da industria auxiliar e a estabilidade institucional como piares para atraer novos proxectos". ¿Y sería Ourense destino de alguna de esas eventuales inversiones? Difícil dada la disponibilidad de suelo industrial. Seis años después de las primeras promesas, aún no se ha movido un metro cúbico de tierra para ampliar el polígono de San Cibrao. El aumento de superficie del Parque Empresarial de Pereiro de Aguiar aún anda también por los papeles. Y así casi todo, pero a todos parece bien. Ante cualquiera el ourensano suele ser "un admirador, un siervo, un esclavo".

No hay montaña cuya cima no se conquiste

El granizo se llevó el cultivo de las viñas. | Martiño Pinal

Mira tú como las montañas no se forman solo por la orogénesis, sino también por acúmulos, en este caso de granizo de una de las tormentas de esta semana. Mira tú como, por suerte, esas formaciones son efímeras y se disuelven en poco tiempo, aunque sus nocivos efectos perduran al menos durante una cosecha. Mira tú como este viticultor observa resignado los daños en las cepas de una finca de Castrelo de Miño. Mira tú como este incidente no viene más que a demostrar la fragilidad de las cosechas, a expensas de la meteorología. Mira tú como ese contratiempo acaba siendo un estímulo para los enamorados de la tierra y el sector ya que no hay montaña que no suban y cima que no conquisten. Mira tú que a pesar de lo nocivo de las tormentas, nada impide al Ribeiro celebrar como se merece una nueva edición de su Feira do Viño. Mira tú como hay que honrar a este producto "humilde y amistoso", que incluso "hace locuaz al lacónico", como decía Álvaro Cunqueiro. Mira tú.