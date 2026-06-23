Que el remedio es peor que la enfermedad se pone de manifiesto en muchísimas ocasiones. Es el caso del Brexit de cuya decisión por los británicos se cumplen diez años y que por sacudirse la burocracia de Bruselas y su ordenancismo prefirieron la autarquía. No es menos cierto que quién prescribió la medicina era un curandero ultraderechista de baja estofa que pregonó mentiras que reconoció que lo eran inmediatamente después de haber triunfado la salida de la Unión Europea. Los datos de aquella decisión tan democrática como errónea, votada por el 54% de los que acudieron a las urnas, es que Gran Bretaña ha perdido posibilidades de incrementar su riqueza y que han crecido las desigualdades por aquella decisión basada en un orgullo nacional que luego ha perjudicado a tanos británicos. Ciudadanos a los que la niebla les nubló la vista y, como decía el Times en su tiempo cada vez que había temporal en el Canal de la Mancha, era el continente el que se quedaba aislado. Ja.