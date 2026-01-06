Carta a los Reyes Magos

Queridos Reyes Magos:

Ante la ausencia de líderes en un mundo sin alma y con crisis de valores, en el que persisten los conflictos bélicos en diversos lugares, la emergencia climática, la pobreza, etc., estamos en una encrucijada de la que es muy difícil salir, de ahí que me gustaría haceros algunas peticiones para el 2026, con la esperanza de que sean atendidas por el bien de la Humanidad.

Necesitamos paz y no guerra, acabar de una vez por todas con las inversiones en armamento con fines bélicos y dedicar más recursos contra la pobreza, el hambre en el mundo y la habitabilidad de la tierra; medidas para la mitigación (descarbonizar y acelerar la transición energética) y adaptación al cambio climático y proteger la biodiversidad, si queremos disminuir el riesgo de nuevas pandemias; además de invertir más recursos en investigación y en salud pública. Que los ciudadanos que viven en aquellas zonas del planeta en las que hay hambruna, carencia de infraestructuras básicas de abastecimiento y saneamiento, falta de asistencia sanitaria, tengan acceso y puedan llevar una vida digna.

Que resurjan los auténticos valores democráticos como garantes de paz y concordia, recuperar el arte de la buena política, que nuestros gobernantes sean capaces de dialogar y llegar a acuerdos beneficiosos para el interés general y en condiciones de igualdad, ya que la inmensa mayoría de ciudadanos lo que queremos es vivir en paz, poder trabajar y aportar nuestro granito de arena para dejarles un mundo más próspero a las generaciones venideras, el que exista libertad, trabajo y bienestar social para todos, para lo cual es preciso sumar esfuerzos en la misma dirección, desde el respeto a la diversidad, pensando en el interés general, ya que los sectarismos no conducen a ninguna parte.

Entre todos tenemos que ser capaces de construir un futuro mejor, respetando la identidad y diversidad de las 17 comunidades que conforman el Estado español

El porvenir está por hacer, está en nuestras manos que tipo de sociedad queremos construir. Entre todos tenemos que ser capaces de construir un futuro mejor, respetando la identidad y diversidad de las 17 comunidades que conforman el Estado español, haciendo valer la Carta Magna que nos hemos dado los españoles, y si hay que retocarla en algunos aspectos, que se haga con el mayor consenso posible, pero en ningún caso se puede vulnerar la Constitución.

Acabar de una vez por todas con la corrupción, tolerancia cero contra la violencia de género, crear empleo digno y de calidad, dar una solución integral al problema de la inmigración.

Si bien en el horizonte planetario del 2026 se vislumbran más sombras que luces, no es menos cierto que está en nuestras manos el poder revertir esta situación: unidad de acción para que prevalezcan los valores de la paz y la concordia, de la ética, de la solidaridad y de la igualdad sobre la violencia, la codicia y los intereses económicos, en aras de construir entre todos un mundo más justo y solidario, en el que todos los seres humanos seamos iguales en dignidad y podamos vivir en paz en un planeta más saludable y sostenible, mejor legado para generaciones venideras. Que el 2026 sea un buen año para el conjunto de la Humanidad.