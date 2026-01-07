Marco Rubio, el gestor del dispositivo

El futuro de Venezuela es hoy el gran interrogante que se hacen no solo los venezolanos -los que aún residen en su país más los 8 millones de exiliados- , sino la pregunta que se hacen también los grandes dirigentes mundiales, sobre todo los que hoy mueven la política internacional, Trump, Putin y Jinping.

No hay un solo venezolano, incluida Delcy Rodríguez, que conozca cómo plantea Donald Trump el futuro venezolano, ni tampoco tienen idea personajes y organismos de gran renombre internacional que suelen estar al tanto de los grandes movimientos que se preparan. Desde luego, Naciones Unidas y sus diferentes departamentos, entre ellos el Consejo de Seguridad, tiene más información que cualquier ciudadano de a pie que se entera de los grandes acontecimientos por los medios de comunicación; y mucho menos la Unión Europea está al tanto de lo que sucede en Venezuela, qué ha sucedido y qué puede suceder. La UE es hoy un experimento fallido, después de haberse creado con tan esperanzadoras expectativas.

Solo un hombre tiene idea de lo que espera a Venezuela en el futuro inmediato: Marco Rubio. De origen cubano pero estadounidense de biografía y de sentimiento, como Secretario de Estado responsable de la política Exterior de Trump, es quien ha diseñado la operación de captura de Maduro y, también, que el relevo fuera Delcy. Fundamentalmente para ganar tiempo antes de tomar decisiones más expeditivas que son las que le importan a Donald Trump. Que evidentemente es quien ha confiado en Rubio para este proyecto absolutamente ilegal de ir expandiendo el poder de Estados Unidos en Sudamérica.

Un continente que preocupa extraordinariamente a Trump y a su secretario de Estado porque China se ha ido introduciendo sigilosamente en sus estructuras de poder, con la economía como principal objetivo, pero también la política.

Marco Rubio evidentemente ha tenido que mantener conversaciones con Delcy antes de convertirla en presidenta y sabe qué ha pactado con ella. Eso no significa que vaya a cumplir milimétricamente lo que han acordado, y en ese sentido Rubio tiene más capacidad para alcanzar el objetivo marcado, con el petróleo como prioridad, según anunció el propio Trump. Delcy maneja el chavismo y sus organizaciones, pero Trump ha sido muy claro: si no cumple con lo que quiere el presidente estadounidense, Delcy tendrá un futuro peor que el de Maduro. Y a estas alturas ella ya sabe muy bien qué situación vive, sufre, su amigo y principal referente.

En Venezuela, el futuro lo ha escrito Marco Rubio; y en la lucha por el poder, Delcy Rodríguez tiene imposible ganar la batalla contra Trump. Hay que estar por tanto a la espera de los acontecimientos: ver si Delcy se somete a los designios de la Casa Blanca y se convierte en la gran traidora del chavismo, o planta cara a quien la ha hecho presidenta. En ese caso, la quiebra política y social en Venezuela será aún mayor de la sufrida hasta ahora.