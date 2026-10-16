Caso único y caso perdido

Los posos demoscópicos no presagian escaño de Vox por Galicia en las generales del 29 de noviembre y esta esquina continuará siendo el único espacio libre de ultraderecha de las democracias europeas. Por eso chirrió, con independencia del helio que infla a Vox en las encuestas en el resto del Estado, que un inquieto marmitero ourensano con más batallas que tiempo para contarlas llamase para confirmar el correo electrónico de Santiago Abascal. En marzo le envió una reflexión al mail que el Congreso habilita para el contacto directo con los diputados y lleva casi siete meses consultando si hay respuesta en el buzón de entrada. No era oportuno discutir aficiones ni pedir razones.

El estraperlo de teléfonos va en el oficio. Corresponder al que pide un número o una señas antes de que lo pesque en otra red, porque habrá lanzado varias aunque invoque secreto, compromete el mañana por mí. “Pero que no pierda el tiempo”, escribe el contacto de la agenda que se presupone a una llamada del líder de Vox. El mail que pasa es el mismo. “Si lo aprecias, dile que no pierda el tiempo -insiste-, no le hará puñetero caso”. La disculpa por no poder complacer con otra dirección de correo ocupa varias líneas por los números a cuenta. “Ya sabes que me distancié de Abascal hace tiempo. A mí me dejó colgado en una reunión con gente y proyecto armado y sigue exactamente igual. Que tu amigo lo intente con alguien de Galicia, no sé si Vox está montado en Ourense, en A Coruña hay uno con la virtud de caer antipático y poco más”.

Vox celebró el 3 de octubre en Ourense su primera comida de hermandad con unos 30 asistentes, según un vídeo en la cuenta en Instagram en el que anuncia magosto. Sobrará sitio si contratan autobús. El veterano marmitero no los tiene en el radar, el de Madrid no sabe que existen. Parece que le va a hacer caso al consejo con apelación a la amistad y no perderá más el tiempo. A Vox, sin candidatos ni tropa, le dan una mínima opción en Pontevedra y en A Coruña. En las generales de noviembre de 2019 sacó en Galicia 116.381 votos, el techo, 77.014 en las de julio de 2023, 48.223 en las europeas de 2024 y 34.045 tres meses antes en las autonómicas. Galicia es caso único, puede ser caso perdido para Vox aunque llegue al Gobierno.