Comienza la temporada de fiestas ibicencas fuera de Ibiza

Muy obvio

La cantante Nicki Nicole. | Europa Press

Lamine Yamal trabaja duro para convertirse en un personaje de las revistas del corazón, al margen de los terrenos de juego. No escatima ninguna ocasión de ponerse en ridículo, maneja con increíble torpeza los asuntos de los amoríos, y se pega como el velcro a cualquier cosa que rezume polémica mediática: ya sea un gestito en el campo o una publicación en Instagram. Imagino que, una vez más, está brillantemente aconsejado por su padre Mounir Nasraoui, ex pintor de fachadas de edificios en la ciudad marroquí de Larache y, por tanto, experto en comunicación y relaciones públicas. El chaval ya tiene nueva novia, Inés García, y ambos se han dejado fotografiar, lo que sin duda confirma que estarán juntos durante, al menos, las próximas ocho horas. La prensa rosa le ha preguntado a la ex del barcelonista, Nicki Nicole, si se alegra del nuevo noviazgo, y su respuesta me encanta, porque es lo que digo yo cuando me preguntan si me parece bien que el sol salga por las mañanas: “Obvio”.

A la tercera

La influencer María Pombo. | Europa Press

Una de las noticias del corazón de los últimos días es la reconciliación entre el futbolista Álvaro Morata y Alice Campello, tras su separación el pasado febrero. Es la tercera vez que la pareja se da una nueva oportunidad. Lo que poca gente recuerda es que, entre 2013 y 2015, Álvaro Morata se convirtió en el primer novio de María Pombo (no es que tenga varios simultáneos puestos en fila, es que fue el primero de verdad). Ahora la influencer ha sido preguntada por la reconciliación de Morata y Campello y ha respondido con sensibilidad y sentido común: “siempre es bueno que triunfe el amor”.

Del huerto

Arancha de Benito, Estefanía Luyk y Alexia Rivas, en el Festival del Huerto. | Europa Press

Como siempre que se acerca el verano, brotan como setas las fiestas de inspiración ibicenca que se pusieron de moda años atrás y que siguen teniendo tirón, especialmente entre el famoseo nacional. Según mi propia investigación, esto se debe a que, en verano, la mayoría de gente sale muy guapa en las fotos vestida de blanco, a menos que tenga un sobrepeso de 50 o 100 kilos de más. Y el principal trabajo de los famosos, para qué negarlo, es salir guapos en las fotos. La última de estas juergas con el outfit de Julio Iglesias ha tenido lugar en Elche, Alicante, esta semana. Se trata de el Festival del Huerto, que incluye conciertos, puestos de artesanía, y guiños a la tradición y al mundo rural, y propuestas gastronómicas locales. Una fiesta exclusiva que no se han querido perder Arancha de Benito, Estefanía Luyk, y Alexia Rivas entre otros, y que, además, tuvo la diversión garantizada, porque contó con la mejor actuación para un evento pre-veraniego de este calibre, la de mis amigos de Siempre Así, capaces de poner a bailar hasta a los bolardos de la calle. Olé.

Hambrientos

El actor y presentador de televisión Luis Lorenzo. | Europa Press

En medio del oscuro asunto de Luis Lorenzo, en juicio junto a su pareja Arancha Palomino, por la presunta estafa a la tía anciana de esta última, surgen por todas partes los rumores de que el actor estaba obsesionado con conocer viudas o divorciadas con dos características nada casuales: mayores, millonarias, sin hijos ni familiares cercanos. En particular, la abogada y ex amiga del actor Teresa Bueyes ha señalado que estaba obsesionado con acercarse a Carmen Lomana. Vaya usted a saber quién lanzó el rumor, con qué fin, y si es cierto o no. Sea como sea, Lorenzo ha dicho que es “falso”, mientras que Lomana, por su parte, no se ha andado precisamente por las ramas al salir al paso de la información: “Yo no salgo con muertos de hambre”. Vuelve a por otra.