Por su culpa

CRÓNICAS DE PRIMAVERA
Un padrenuestro al día es mejor que ningún padrenuestro
LA OPINIÓN
Os pitan por culpa vuestra, porque les habeis hecho creer que sois mejores de lo que los sois”. Eso piensa un buen entrenador nacional sobre el divorcio inesperado que vivieron el COB y el Pazo en la anterior jornada.
Quitando unos pocos (poquísimos) que están deseando que vaya mal para volver a pitar por intereses penosos, la mayoría de los que reprocharon al equipo su partido ante el Zamora lo hicieron por decepción, por impotencia o para reclamar una reflexión interna que ayude a mejorar. Lo hicieron de corazón. Cobistas que sueñan con ese paso más que se vuelve a escapar. Una decepción motivada por el rendimiento notable de este mismo equipo cada jornada y sobresaliente en algunas. Por haber ganando partidos increíbles, competido siempre y, lo más importante, demostrar implicación máxima con la camiseta.
Son los mismos, pero han perdido la ilusión y la han cambiado por el miedo. El peor enemigo en el deporte. El COB llegará hoy temiendo más al Pazo que al Cantabria. Y eso, estando por encima de las expectativas iniciales y del presuespuesto de casi todos los rivales, parece demasiado castigo. Igual que ante el Zamora alzó la voz para pedir un paso adelante al club estoy seguro de que hoy lo hará para animar al máximo a una plantilla honrada como pocas. Este equipo no se merece que lo piten y esta afición sabe de baloncesto. Estoy seguro de que ni equipo ni Pazo se van a decepcionar.
