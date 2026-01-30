DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
Resucitou o Mesías?
DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
“ E díxolles: así está escrito, que o Mesías tiña que padecer e resucitaría de entre os mortos ao terceiro día”
Hoxe en día, a gran maioría de expertos estudosos sobre a vida e morte de Xesús non cuestionan a súa realidade histórica. Con todo, o debate entre os cristiáns e os que non o son, xorde en relación a se houbo ou non resurrección de Cristo.
Aqueles que defenden a súa verosimilitude sostéñena con varias evidencias. En primeiro lugar, a indiscutible tumba baleira de Xesús, non se pode xustificar seriamente cun roubo do seu corpo ou outro argumento. Ademais, os evanxeos e o Apóstolo Pablo relatan as aparicións do Resucitado aos apóstolos e a moitas testemuñas (máis de cincocentas persoas), revelando unha experiencia colectiva difícil de atribuír a unha mera ilusión. Finalmente, a transformación radical dos seus discípulos, que pasaron do medo á proclamación valente do evanxeo de Xesús, favorece a certeza de que estiveron realmente con Xesucristo, desde a súa resurrección ata a súa ascensión ao ceo corenta días despois.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
PROYECTOS PARA EL INTERIOR
O Barco debe buscar solución a su “geolocalización hostil”
CARTAS AL DIRECTOR
¡Otra vez igual!
DAÑOS EN ESPACIOS PÚBLICOS
Cae el grafitero “Alkis” tras 21 pintadas en Xinzo de Limia
CARTAS AL DIRECTOR
Bajo la bota: la Gestapo de Trump