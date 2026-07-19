Vurro se escribe con b, panoli…
A decisao acertada de Feijoó
Nos últimos dias, Alberto Núñez Feijoo, presidente do Partido Popular, tem sido duramente criticado por ter manifestado uma posição crítica em relação ao atual sistema de baixas por doença e por ter alertado para os elevados custos económicos decorrentes da má gestão do mesmo. Imediatamente, vários membros do governo, juntamente com comentadores em medios de comunicação afins, começaram a criticar as suas declarações e apelaram para que se evitasse o corte de direitos e prestações sociais. Até aqui, tudo faz parte da dialética política habitual e era mais ou menos o que se esperava. O que me surpreendeu foi ver como, mesmo nos medios de comunicação aparentemente afins ao partido do senhor Feijoo, ele também era criticado, neste caso por desviar a atenção do tema da corrupção, que supostamente é o que levará, em primeiro lugar, à desintegração da sua coligação governamental e, posteriormente, à sua derrota eleitoral. Tudo consistiria, segundo estes analistas, simplesmente em não fazer nada e aproveitar os erros do adversário para herdar confortavelmente a presidência do governo, sem ter de se envolver em duras guerras culturais que, supostamente, poderiam mobilizar o eleitorado de esquerda. Não parece uma postura muito corajosa, nem sequer uma estratégia muito inteligente a médio prazo, mas decorre da habitual perda de referências ideológicas e morais que se verifica na direita moderada, não só na espanhola, mas também na ocidental. E estão a pagar um preço muito elevado por isso em todo o lado. Concentram-se em fazer uma boa gestão, mas das políticas que herdam dos socialistas, não das suas próprias.
O debate sobre as baixas e o absentismo é um debate de grande relevância, em primeiro lugar devido aos números envolvidos, que podem estar a sobrecarregar gravemente uma economia como a espanhola, que já enfrenta sérios problemas de produtividade e competitividade. Uma redução substancial dos custos associados a esta situação poderia, sem dúvida, servir para outros fins, como dedicar mais dinheiro às infraestruturas ou melhorar a inovação nas empresas. Mas é ainda mais relevante pelo que revela sobre o valor do trabalho como virtude. O trabalho tem sido sistematicamente atacado no nosso país nas últimas décadas, tanto a nível cultural como político, sendo considerado uma espécie de maldição, algo contrário à vida, e nunca se destacam as inúmeras virtudes que ele acarreta. As políticas que o atual governo tem levado a cabo, ou tentado implementar, como a redução da jornada de trabalho, parecem reforçar esta visão negativa do trabalho. A proposta de Feijoo é uma das primeiras, nos últimos tempos, que procura reverter, ou pelo menos matizar, a tendência que tem sido dominante até agora. Algo muito necessário, pois o resto do mundo, especialmente o do Oriente, não segue o mesmo caminho que nós e os efeitos já se fazem sentir. São agora os europeus que começam a trabalhar para empresas estrangeiras, e de países que não partilham propriamente a nossa forma peculiar de encarar o trabalho.
Além disso, Feijoo acerta precisamente porque não faz o que os seus críticos lhe dizem e trava batalhas ideológicas seguindo um ideário próprio e recusando-se a que o seu trabalho de oposição se limite a dizer “não” ou a matizar as propostas que vêm do governo socialista. Ao agir desta forma, pode mobilizar os apoiantes do governo, mas, se não o fizer, serão os seus próprios eleitores que se desmobilizarão ou, o que pode ser ainda pior, que se passem para o Vox, algo que já é detetado por algumas sondagens. Feijoo acerta ao seguir o seu caminho e ao propor as suas ideias, e não deve mudar esta forma de atuar, por muito que aqueles que se dizem seus o critiquem, porque, no fundo, talvez não o sejam tanto.
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