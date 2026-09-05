Cabeza caliente y pies fríos, tras la sesión plenaria del Congreso dedicada a una crisis de Estado que el todavía presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se empeña en calificar de “migratoria” al modo de quien no mira a la Luna sino al dedo que la señala.

La avalancha de los setenta u ochenta mil extranjeros que cruzaron ilegalmente la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio desborda la perspectiva migratoria del problema porque fueron violados los principios de soberanía e integridad territorial.

Además, el “salto” se produjo ante la permisiva actitud de las autoridades marroquíes, que utilizan la crisis como dosis de recuerdo sobre sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla, así como ante la indolente mirada del claudicante Gobierno español.

Son asuntos de mayor cuantía. Sin embargo, Sánchez pidió paciencia a los ceutíes y anunció que todo volverá pronto a la normalidad

Son asuntos de mayor cuantía. Sin embargo, Sánchez pidió paciencia a los ceutíes y anunció que todo volverá pronto a la normalidad. Fue todo lo que ofreció, mientras el jefe de la oposición, Núñez Feijóo, le espetó: “España no puede tener un presidente del Gobierno bajo chantaje”. Fue uno de los plenos más broncos de la legislatura, aunque la sensación de desamparo no desaparece entre los ceutíes.

“Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”: Ese es el angustiado grito de su gente y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere ahogarlo con cuentos, medias verdades, y una narrativa que, en realidad, ya está reflejando los minutos basura de una situación política en descomposición.

Véase el desmarque de la ministra de Defensa, Margarita Robles. O el de no pocos alcaldes socialistas que apoyaron las manifestaciones de solidaridad con los ceutíes, a la contra de las consignas de Ferraz y Moncloa. Y, sobre todo, las curiosas coincidencias de la izquierda (socios y aliados del PSOE) con posiciones del PP y Vox respecto al papel de agentes marroquíes “uniformados y dinamizadores” en los “saltos” de la frontera de los últimos días de julio.

Con unos u otros matices, todos los portavoces parlamentarios -excepto Patxi López, por supuesto- entienden que aquello fue una invasión programada con la participación o al menos el conocimiento de los servicios de inteligencia del reino alauita, como sostienen los informes del CNI y los atestados policiales entregados a la juez de la Audiencia Nacional donde ha quedado judicializado el caso.

Claro que ustedes siempre estarán a tiempo de creer que la avalancha de aquellos días respondió a una conjura más o menos concertada de Rusia, Israel y la Internacional ultraderechista, como sostiene Sánchez. El columnista no se lo recomienda de ninguna manera.