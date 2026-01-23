En A Coruña y en otros 142 municipios gallegos ha tocado el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. Más del 45% del territorio de Galicia contará con unas condiciones fabulosas para contemplar un fenómeno que no volverá a repetirse hasta 2180, según dicen los expertos que llevan esperándolo desde 1905, un año antes de que empezase a brillar la cerveza Estrella Galicia.

A eclipse pasado mucha peña dirá “ah, era eso”, como sucedió con el primero del siglo en junio de 2001 porque aquí sólo se contempló de manera parcial, mientras hoteles y hostelería se aplican en el recuento de la caja.

Las cifras que se anuncian por eclipse no sólo ciegan al cliente pesetero sin idea del sector.

Galicia vende eclipse total en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid. Xunta, diputaciones y concellos ya se han puesto con los planes para gestionar las riadas de peña previstas. El cliente más rata del abrevadero invitó a café porque huele ahorro y negocio . Ya tiene excusa para no salir en verano de vacaciones con la familia como lo obligan todos los años. “Sería de idiotas largarse cuando todo el mundo está viniendo para aquí”. También confía en que pueda colocar un chamizo en la aldea a algún turista amigo de las estrellas a precio de palacio. “Están pidiendo 2.709 euros por dos noches en un apartamento en A Coruña de 40 metros cuadrados con dos camas. Mi finquita está a las afueras, no hay lujos pero sí baño, cocina, un sofá cama y sitio para varias tiendas de campaña en el césped”, comentó ilusionado tras repasar la evolución de los precios en las webs de alojamientos. Va esperar a junio para anunciarlo, cuando la demanda se desespera y rompe la hucha. Y con la ciudad celebrando las fiestas de María Pita hasta puede tener suerte.

Juan Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, calculó a finales del año pasado que el turismo tiene “un impacto del 12 al 14% del PIB gallego, con margen de alcanzar el 16%”. Las cifras que se anuncian por eclipse no sólo ciegan al cliente pesetero sin idea del sector. Al presidente del Consejo Económico y Social de España, el economista vigués Antón Costas, le preguntaron en la Cadena Ser en diciembre por el riesgo de que Galicia abrace el turismo y se olvide de otros sectores. “En oriente está creciendo la clase media y es la que viaja”. Palabra de experto.