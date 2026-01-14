Emerge la punta del iceberg Caracas-Madrid

En lo que va de siglo XXI no habíamos tenido una primera semana de año que arrancase con la vertiginosidad geopolítica de 2026. La captura de Nicolás Maduro en la madrugada del 3 de enero por efectivos del ejército estadounidense, no solo remueve las placas tectónicas que comienzan a configurar ya un panorama inédito para América Latina, sino que estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo orden mundial en cuyo tablero España es una ficha importante.

Entre Caracas y Madrid había un cordón de pólvora que ahora ha quedado al descubierto, y que cualquier chispa puede convertir en una catástrofe para el lado aparentemente intacto de la historia. Bastaría una palabra para explicarlo: complicidad.

Si según el “efecto mariposa” explicado por el profesor Lorenz en 1972, “el aleteo de una mariposa en Brasil puede provocar un tornado en Texas”, ¿qué no pudiera ocurrir en España tras la caída del malogrado Maduro en Venezuela? Los archivos de inteligencia incautados en Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) pueden desclasificar toda una década de relaciones opacas, financiación irregular y diplomacia paralela. Dicho de este modo, las decisiones tomadas en una corte de Nueva York o en un despacho de Washington tienen el potencial de provocar crisis de gobierno en la Moncloa.

La Audiencia Nacional admitió a trámite el 9 de enero, una querella de la asociación Hazte Oír, incoando diligencias previas contra Zapatero

Sin haberse destapado aún oficialmente los vínculos secretos entre Caracas y Madrid, ya existe una figura que se halla en el punto de mira: el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ninguna figura personifica mejor la simbiosis entre el socialismo español y el chavismo.

La Audiencia Nacional admitió a trámite el 9 de enero, una querella de la asociación Hazte Oír, incoando diligencias previas contra Zapatero. Los delitos investigados son de una gravedad inusitada para un exjefe de gobierno: blanqueo de capitales, organización criminal y colaboración con banda armada.

Juegan en su contra un patrimonio familiar injustificado, el testimonio de “El Pollo”, Hugo Carvajal, exjefe de inteligencia chavista extraditado a EE.UU., quien ha señalado repetidamente que Zapatero recibió pagos, a través de participaciones en negocios petroleros y mineros, a cambio de su influencia diplomática para evitar sanciones europeas. A esto se suman denuncias sobre la supuesta concesión de una mina de oro a personas vinculadas al expresidente.

Cronifican este escenario las recientes declaraciones a El Mundo, de Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos (actualmente en prisión preventiva). En ellas explicó, que el recibimiento a Delcy Rodríguez en 2020 en el aeropuerto de Caracas, estando esta impedida de entrar a la Unión Europea, no fue un acto de “iniciativa propia” de su padre, sino un mandato de Pedro Sánchez . Esto es, tan solo por ahora la punta del iceberg. Los días venideros demostrarán los vínculos profundos entre Madrid y Caracas que la impunidad chavista había mantenido ocultos. Al sol de la verdad, las tres cuartas partes sumergidas apenas tardarán en emerger.