Las encuestas más fiables, menos la del CIS

Está claro que siempre la mejor encuesta electoral es cualquiera, a excepción de la que elabora el CIS de Tezanos, que además suele ser la que menos acierta siempre. Por eso, esta última, con fecha de septiembre, lleva la firma de Consultora de Investigación Social y Comunicación, más conocida como GAD3, y que “ayuda a interpretar el presente y anticipar el futuro”.

Pues bien, el CIS de Pedro Sánchez, perdón, de José Félix Tezanos, ha cumplido su nueva rúbrica, y ha firmado una nueva novela enternecedora, porque septiembre ha deparado un nuevo amor platónico en favor del líder, a pesar de la debacle de agosto, con la invasión de los 80 mil marroquíes en Ceuta, a pesar del desastre acontecido mientras el jefe del Ejecutivo veraneaba en Lanzarote, en la “residencia oficial de La Mareta”, ese palacio que había sido un obsequio del rey Hussein de Jordania al rey Juan Carlos.

La cuestión es que, a pesar de todo, el CIS continuó blindando este barómetro mensual en el que el PSOE sigue siendo la fuerza más votada

La cuestión es que, a pesar de todo, el CIS continuó blindando este barómetro mensual en el que el PSOE sigue siendo la fuerza más votada, con el 31% de los votos, seguido del PP, con el 25,5%; Vox sube un punto hasta el 16,6%, y Sumar lograría un 5,7%. Todas las campanas al vuelo. Y mientras, Pedro se sonríe. A él le da igual lo que acontezca en Ceuta, el PSOE sigue liderando las próximas elecciones… Pero, ¿qué opina el resto de los españoles? Obviamente, estas encuestas únicamente le agradan al Gobierno. Por eso decíamos que a excepción de los informes “tezanianos”, las demás consultaras arrojan resultamos más realistas donde el PSOE se hunde.

Así las cosas, cómo ha visto el CIS la crisis de Ceuta… pues que un 83,6% cree que tiene “mucha o bastante” importancia “el entendimiento entre España y Marruecos para garantizar la seguridad de las fronteras” y el 82,2% afirma que “España debería reforzar sus fronteras para evitar entradas masivas de personas procedentes de otros países en ciudades como Ceuta y Melilla”, frente a un 13,3% que opina que no es necesario. Eso sí, el 97,1% de los españoles asegura “estar informado sobre la situación que tuvo lugar este verano en Ceuta” tras la invasión.

Bueno, y “menos mal” que Pedro Sánchez es el “líder político mejor valorado” (faltaría más), con una puntuación media de 4,18 puntos sobre 10. Le sigue Yolanda Díaz, con un 3,99; Alberto Núñez Feijóo obtiene 3,65, y Santiago Abascal, 3,01. Y claro, Sánchez es el “favorito como presidente del Gobierno” para el 39,8% de los encuestados y aventaja en 18,8 puntos a Alberto Núñez Feijóo, que es el preferido por el 21%. Santiago Abascal es la opción preferida para el 15,6%.

Como decimos, menos mal que las demás encuestas, al margen de las de Tezanos, se baten registros, pues en la de GAD3 para ABC, el PSOE rompe su suelo y se sitúa en el mínimo de la legislatura; en la de 40dB para El País, el PP y Vox superan por primera vez el 50% de intención de voto, y en la de NC Report para La Razón, el PSOE se hunde más allá del 25% y podría bajar de los 100 escaños.