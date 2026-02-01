Funerales y ausencias

El jueves 29 de enero en la agenda oficial del presidente del Gobierno no constaba ningún acto. Era un día abierto. Por eso se convertía en noticia la ausencia de Pedro Sánchez del funeral celebrado en Huelva por los 46 fallecidos en el accidente de Adamuz. Noticia doblemente llamativa porque a dicha ceremonia sí asistieron el rey Felipe y la reina Letizia. No asistir a un acto, en el que en el plano de lo simbólico -¿qué otra cosa son las ceremonias religiosas?- trataba de consolar a los familiares de las víctimas cuyas vidas quedaron truncadas cuando viajaban de vuelta a sus casas, reclama una explicación.

Explicación que, por analogía con lo sucedido en otras ocasiones, asocia la ausencia de Sánchez en determinados actos públicos al temor a la reprobación y el abucheo por parte de los asistentes. Como ocurrió de manera tan espontánea como explícita en la localidad valenciana de Paiporta tras la trágica riada que había quebrado las vidas de 220 personas. En aquellas circunstancias el dolor y la ira de los habitantes que habían sobrevivido cursó en forma de insultos contra Pedro Sánchez. En medio de la tensión del momento algunos exaltados llegaron a zarandear el vehículo presidencial. Sánchez salió a la carrera del lugar cuyos vecinos también habían insultado al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Bien otro fue el trato y la relación de los habitantes de Paiporta con los reyes don Felipe y doña Letizia, que también se habían acercado a la localidad para trasladar el cariño y la solidaridad de todos los españoles con quienes habían sufrido tan descomunal desgracia.

A unos les abuchean y a otros les aplauden. Es en ese contexto en el que encuentra explicación la clamorosa ausencia de Pedro Sánchez del funeral de Huelva, ausencia que venía precedida de un hecho revelador: el aplazamiento sine die de otra funeral - etiquetado como “de Estado”- con el argumento poco creíble de la dificultad para localizar a todos los familiares de las víctimas. A ese funeral sí estaba anunciada la asistencia de Pedro Sánchez. El temor a no ser recibido de manera cordial en el funeral religioso de Huelva explica -que no justifica- su ausencia. Dice mucho de la situación política anómala por la que atraviesa un país cuando quien lo preside no se atreve a salir a la calle.