Virea Está prohibido por este grupo que ahora gobierna España gritar: ¡Gibraltar español!?

Rodri Hernández, el mejor jugador del mejor equipo, ganador del mundial, coreó junto a Álvaro Morata en la Eurocopa 2024 “Gibraltar es español”. Fueron sancionados con un partido, pero eso no fue lo malo, sino que las protestas que les llevaron a ser sancionados viniesen de una colonia militar británica en suelo español.

Ahora nos hablan de un tratado que conlleva derribar la verja, aquella que la soberbia británica puso en 1909. Ese es el talante negociador del Gobierno de España. Entregarse y entregar si es necesario Cataluña, Gibraltar o Ceuta y Melilla. Tiempo al tiempo. ¿Recuerdan octubre de 2017? Desde entonces un prófugo de la Justicia, a punto del regreso para reírse un rato más de nosotros, maneja la política española con la finalidad de proclamar la independencia de Cataluña. Cada vez queda menos de España.

¿La selección de fútbol? ¡Enhorabuena!, pero a mí ese desfile de banderas autonómicas con las que se envolvían algunos jugadores no me gustó. Aquí ganó España y no una Comunidad Autónoma determinada, esto no es una nación de naciones y lo importante no es dónde hayas nacido, sino ser español. Eso significa serlo del País Vasco, de Cataluña o de Madrid. Unidos, todo lo ganamos y en todo destacamos.

El Parlamento español no se ha enterado de nada del tratado. La oposición calla y no sabe

A lo que vamos. Es importante que no se apague el grito: ¡Gibraltar español! ¿De guerra? Para la Marina Real Británica, el Ejército o la Real Fuerza Aérea lo es porque esa colonia solo existe y se mantiene por su interés militar, por las armas que guarda, los depósitos de munición que esconde, los misiles que apuntan y los submarinos nucleares que ponen en riesgo nuestras vidas y hacienda, sin olvidar que allí se esconde una red de espionaje (Echelon) de señales e interceptación de comunicaciones para controlar todo lo que se dice por arriba por abajo o por los abismos del mar.

No se dejen engañar. Este tratado que se ha firmado entre Europa y el Reino Unido, donde nadie del Gobierno ha puesto el dedo y sí la traición, es una infamia y una entrega de soberanía. Además de convertir Gibraltar en la metrópoli de la Baja Andalucía. Poco a poco se extenderá su dominio por el sur de España a base de comprar terreno y trapichear con fondos opacos. Llevan años robándonos terreno y seguirán, porque el tratado, como en lo militar, mira para otro lado. Llegarán hasta Despeñaperros.

El Parlamento español no se ha enterado de nada del tratado. La oposición calla y no sabe. El pueblo habla de las facilidades para los trabajadores españoles en vez de señalar a los gobiernos que les han dejado en manos inglesas sin apoyo alguno, empobrecidos y dependientes de la colonia militar.

Para colmo, nada va a cambiar. La verja seguirá existiendo y el único control que habrá lo impondrá el Reino Unido, que nos ha robado el dominio del estrecho de Gibraltar y roto el Eje Canarias-Estrecho-Baleares, nuestro más preciado tesoro geopolítico. La culpa solo es nuestra.

Ya saben: campeones del mundo, pero como griten ¡Gibraltar español! se quedan sin jugar.

¡Gibraltar es español!