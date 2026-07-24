El sol y sombra
Omaha
No 2008 introduciuse no estado de Nebraska, a Safe Heaven Law (Lei de Refuxio Seguro). A lei permitía aso padres biolóxicos de abandonar de forma anónima aos propios fillos en hospitais ou estación de bombeiros. Ao redactar a norma, utilizouse a palabra ‘child’ (niño) en lugar de ‘recentemente nado’, ademais esqueceuse fixar un límite de idade. Aproveitando deste baleiro legal, as familias de estados próximos como Michigan, Iowa ou Georgia viaxaron ata Nebraska e, en catro meses – antes de que se revocou la lei -, abandonaron a máis de 30 nenos, maioritamente adolescentes e preadolescentes.
No filme os irmáns Ela e Charlie emprenden unha viaxe co seu pai ata Nebraska. A simple vista semella a unha espontánea viaxe en familia ‘on the road’, pero pronto se deixa entender que as cousas non son o que parecen...
“Omaha”, a ópera prima de Cole Webley - estreada en España a semana pasada – inspíranse nunha destas traxedias familiares. No filme os irmáns Ela e Charlie emprenden unha viaxe co seu pai ata Nebraska. A simple vista semella a unha espontánea viaxe en familia ‘on the road’, pero pronto se deixa entender que as cousas non son o que parecen...
O filme é un drama tanto desgarrador como delicado e que non xulga ao pai protagonista. A película retrata a un home roto, aínda sufrindo o duelo da súa esposa falecida e acurralado pola pobreza. A lei é vista máis ben como un refuxio para a futura estabilidade dos seus fillos, un recurso de supervivencia, a única opción que o Estado lle ofrece fronte a súa situación de desesperación. Con esas premisas, o filme reverte os códigos da viaxe por estrada que no cine clásico e na literatura estadounidense representan os valores da liberdade, da esperanza e do autodescubremento.
Cole Webley filma unha road movie similar á que fixo Chloé Zhao en “Nomadland”. A súa viaxe é unha fuga sufrida. O destino do coche non é o éxito dun futuro prometedor, mais ben un camiño accidentado que vai cara a unha prisión. A gradual perda de inocencia do personaxe da nena que imos percibindo durante a viaxe, quilómetro tras outro, é o espertar abrupto da utopía do soño americano.
Webley consegue transmitirnos estes conceptos relatando de forma sensible e veraz a cotiandade da viaxe, os pequenos xestos, os sinxelos diálogos entre eles, as miradas, facéndonos empatizar cos seus protagonistas de forma moi auténtica e evitando calquera trampa efectista.
O cineasta consegue transmitir infinita beleza e tristeza ao mesmo tempo, algo que podemos atopar incluso nas paisaxes periféricas, desoladoras e inmensas que se atravesan. Desde un punto de vista intimista, o filme abre o seu enfoque e consegue facer unha dura crítica sobre a fraxilidade do sistema social e de benestar estadounidense.
“Omaha” é unha ópera prima notable, onde ademais do traballo de dirección e guión, destacan as interpretacións de John Mangano no papel do pai e de Molly Belle Wright no da súa filla de nove anos.
O película de Cole Webley fálanos da crise do 2008 e dun momento concreto, pero reflicte temas e problemáticas que seguen actuais. Ademais reflexiona sobre medidas controvertidas que poderían verse cumpridas de novo, en calquera parte do mundo e nalgún momento. Non a perdades.
En cartelera | “El anfitrión” y “El sueño americano”, desde hoy en cines
La cartelera de hoy llega marcada por una oferta variada que abarca desde el thriller psicológico hasta el cine de autor y la comedia. Entre los principales estrenos destacan “El anfitrión”, protagonizada por Willem Dafoe, el drama “Insaciable” y la premiada cinta argentina “El mensaje”, a los que se suman las comedias “El sueño americano” y “Tres de más”, que completan la oferta de una semana pensada para públicos de gustos muy diversos.
Willem Dafoe regresa a la gran pantalla en “El anfitrión”, un intenso thriller de intriga y poder. El actor encarna a un influyente magnate griego inspirado en Aristóteles Onassis, en una historia cargada de tensión y secretos. Completan el reparto internacional Joe Cole, Carlos Cuevas, Emma Suárez y Vic Carmen Sonne. La película está basada en la aclamada novela The Birthday Party de Panos Karnezis.
La comedia francesa “El sueño americano”, dirigida por Anthony Marciano, descubre la historia real de superación de Bouna Ndiaye y Jérémy Medjana, dos soñadores sin experiencia ni contactos en el mundo del deporte que consiguieron llegar a lo más alto, convirtiéndose en los agentes franceses más influyentes de la NBA.
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