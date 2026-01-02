El Gordo Maldito

La patrona de Villamanín, Santa Rita, lo es a su vez de los casos difíciles, lo cual pudiera ser decisivo para resolver el embrollo suscitado en el pequeño pueblo leonés a raíz de las participaciones de la Lotería de Navidad agraciadas con el Gordo, pero no todas, pues a los chicos de la Comisión de Fiestas que las vendían se les olvidó consignar cincuenta de ellas. La intercesión de Santa Rita en éste caso difícil podría allanar el camino al entendimiento, convenciendo a los refractarios a renunciar a una pequeña parte de sus premios para que las víctimas del olvido también puedan cobrar. Pero si la santa de Casia no lo consigue, sólo quedaría en las esferas celestes locales la mediación del otro patrón del pueblo, San Juan Degollado, cuyo nombre no parece muy alentador en el caso que nos ocupa.

Se trata de un dinero caído del cielo, con el que nadie contaba, pero ha bastado que cayera para que algunos lo cuenten y se aferren a él como indivisible y sólo suyo.

Los jóvenes de la Comisión de Fiestas de Villamanín, uno de los cuales olvidó en su mochila las cincuenta papeletas huérfanas, están hechos polvo y para contribuir a reparar el descubierto renuncian a sus premios y los ponen en esa caja común solidaria para que nadie se quede a dos velas, pero entre ellos sólo reúnen la mitad, y de ahí la idea, tan discutida como toda buena idea, de que el resto acepte la quita de un 10% para lograr un reparto equitativo entre todos. Y en ello anda el pueblo, discutiendo el asunto para evitar que llegue a los tribunales y que nadie cobre nada hasta no se sabe cuándo, hasta casi nunca probablemente, pero lo que queda fuera de toda discusión es que ese número del Gordo navideño, el 79432, está resultando ser un número maldito.

Donde había mansa convivencia, existe hoy, merced a ese nefasto azar, tensión y desconfianza entre los vecinos. Se trata de un dinero caído del cielo, con el que nadie contaba, pero ha bastado que cayera para que algunos lo cuenten y se aferren a él como indivisible y sólo suyo. Menos mal que el común de la gente de Villamanín es buena y que Santa Rita echará una mano iluminando, como sólo las patronas de los casos difíciles saben, a los pocos que se resisten a volver a vivir en paz.