Habitamos un mundo en retirada. Uno espera que regresen la oropéndola y la golondrina pero quizá nos toque a nosotros ser los testigos de su terrible no retorno. Como decían los antiguos, si falta el cuco, todo falta. En mi pequeña vida de humano he asistido a la muerte de castaños gloriosos, al talamiento obtuso de árboles viejos, que “molestan” y dejan huérfanos a pájaros y tejones, a erizos y polillas, a todo el mundo invisible que apenas somos capaces de imaginar. Tal vez también nos toque vivir la primavera sin un cuco regresante, que anunciará entonces la que será nuestra última.

Los ríos ya no bajan limpios. Nuestros abuelos podían beber a morro de cualquier naciente sin temor a enfermar. Las truchas desovaban en corrientes musicales y los salmones subían por los cauces antes de ser represados, cementados, crujidos de desprogreso y fin del mundo. En las mismas aguas que movían los molinos que hoy son ruina habitaban tortugas tan mágicas que pensarlas eriza la piel. Había tanta vida en un trozo de tierra de hace tres generaciones que un pequeño paseo por nuestro paisaje próximo nos parecería atravesar una selva temible. No podemos pensarlo mucho porque el mundo se está acabando delante de nuestras narices y allá a donde uno lleve el mentón habrá una tragedia. Y ya no son los lobos, linces, osos, ciervos, quienes desaparecen, sino lo más sagrado, el suelo vivo, el aire que respiran los bosques para nosotros, el agua que nos compone, la sustancia mágica que da sentido a esta aventura de la existencia.

Lo más dramático de este mundo en despedida es que no somos conscientes de la despedida. El adiós es ahora mismo. Está siendo ahora mismo.

Es esta la civilización de la despedida, amnésica del gran organismo que comparte con otros seres sensibles, la mayor parte invisibles a nuestros ojos. La vida se retira delante nuestra despaciosa, implacablemente. Tal vez recordemos a los tábanos que nos picaban la piel de niños en la piscina de la finca, las luciérnagas del anochecer o el parabrisas del 1500 de papá lleno de insectos, pero esto son las pequeñas muescas que podemos recordar en una despedida coral, silenciosa, que va callando la voz del mundo como la del erizo aplastado en la cuneta. Cada pequeña muerte es una gran muerte.

Mientras comemos las dos o tres variedades de peras que todavía quedan, enfangados del cataclismo clínico, rebota en la cabeza y paraliza el corazón que los hombres sigan celebrando su fiesta. Que nadie la pare. Que los contenedores de mercancías sigan viajando el mundo como viajan las pateras, los ejércitos, los buldóceres que talan la última selva ancestral. Hay cosas que, si uno empieza a pensarlas, no puede pensar en otra cosa. La tristeza y el desconsuelo son como un gas, se expanden hasta ocupar toda la habitación de uno mismo y nos abaten en la cocina mientras le echamos trozos de fruta al yogur. Ahí, en la intimidad, suceden los colapsos personales, que pesan en el vientre y aprietan el esternón como el espíritu malo que se nos agarra del cuello en las horas del luscofusco. Lo más dramático de este mundo en despedida es que no somos conscientes de la despedida. El adiós es ahora mismo. Está siendo ahora mismo. Se nos va el mundo y queda este duelo insoportable. Entonces cuesta horrores volver a convencer al espíritu de que la vida es hermosa, tratar de recuperar la inocencia, mientras intentamos distinguir el canto del mochuelo entre el rumor del tráfico, el bramido implacable de la cantera y el polígono industrial. En este tiempo del adiós apenas nos queda sublimar lo que todavía está.