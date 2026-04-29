Votar de memoria

Los votantes tienen memoria de pez", sostiene un marmitero ourensano con buena mano para el guiso electoral sobre la factura por las "maniobras" en la avenida Portugal, calles que se anegan en una tormenta o que se abren en socavón como Pena Trevinca en enero. "Las obras se acaban, las disfrutan los vecinos y una buena campaña de Navidad hace olvidar las pérdidas al comercio. Otra cosa podría ser la inhabilitación de Jácome por prevaricación pero a ritmo de recurso no descartaría que nos lo comamos en la Alcaldía otros cuatro años. De momento es el único candidato seguro".

En Ourense no retumba el clamor de una moción de censura y los motivos harían serie; Miño arriba, en Lugo, al PP le resulta complicado justificar las razones que impulsaron a Elena Candia a correr el riesgo, más allá de ser alcaldesa, con una tránsfuga del PSOE que entró en la corporación tras el fallecimiento de la regidora Paula Alvarellos y otros dos concejales. Candia tendrá un año, con la Xunta de la mano, para hacer olvidar las incómodas circunstancias y las sospechas sobre la moción, con una ciudad dividida.

“Los votantes tienen memoria de pez, sostiene un marmitero ourensano con buena mano para el guiso electoral.”

Las cuentas del Miño son de memoria. El PSOE y el BNG intentarán que Lugo no lo olvide. Pero el subidón por los cerca de 5.000 vecinos concentrados el viernes pasado y los que lo hagan durante la jornada en la que Miguel Fernández entregará el bastón de mando decaerá.

Lara Méndez, secretaria de Organización del PSdeG, criticó que Alfonso Rueda viaje el día de la censura a Bruselas, como hizo a China cuando se presentó en el Concello. El presidente de la Xunta remite a Candia y a la legalidad, pronto la prensa dejará de preguntar por un tema que la nacionalista Ana Pontón y el socialista Gómez Besteiro fiscalizarán en el Parlamento con ganas de estirar y recorrido por ver más allá de las murallas. El cineasta vigués desconocía ayer la película, por lo que tampoco la ha comentado en su círculo de anarcoliberales, y eso que Abel Caballero aprovechó la visita a Lugo el lunes con el todavía alcalde Miguel Fernández para hablar de Vigo. El leído comerciante coruñés tampoco pasó por esa página, contesta que el sábado va al décimo aniversario de la Foliada de Cervo.