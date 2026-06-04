La guerra sucia

Como era de esperar, Leire no era un habitante solitario de la cloaca. Había toda una comuna de fontantería entre Ferraz y Moncloa a la sombra. La cloaca, enterrada bajo la ciudad, se emplea comúnmente para transportar aguas residuales. Está conectada a la red de alcantarillado y pensada para conducir su hediondo contenido hacia un punto de vertido, o una depuradora. En su interior encontramos residuos, lodos, gases, y la habitan por lo general ratas, cucarachas, gusanos y larvas. Visto así, por su increíble precisión, es demasiado tentador emplear el ya famoso término “cloaca” para referirse al tinglado que montó Pedro Sánchez para embarrar el terreno de juego judicial de sus allegados. Pero a medida que vamos conociendo detalles de esas actividades, “cloaca” me resulta algo demasiado abstracto, incluso benévolo, que a fin de cuentas lo que hacían los hombres de Leire no es precisamente una función higiénica sino lo contrario: redirigir los lodos hacia la zona limpia del alcantarillado, y hacer que broten a borbotones por los grifos de los baños y cocinas del Estado.

Sánchez y el PSOE han estado llevando a cabo una campaña global de guerra sucia, muy sucia. Esa es la expresión más precisa. Una guerra sucia contra los jueces que tienen entre manos los procesos judiciales que le afectan directamente; especialmente, el caso de su hermano David Azagra y el caso de su mujer, Begoña Gómez. Más aún, una guerra sucia contra todo y contra todos los que podían perjudicarle en el proceso. De puertas afuera, primero vino la cacareada persecución a la prensa libre, que ya denunciamos en su momento; pero dentro, bajo tierra, había mucho más.

Sánchez y el PSOE han estado llevando a cabo una campaña global de guerra sucia, muy sucia

Por lo que sabemos hasta ahora, el objetivo principal del equipo monclovita era desprestigiar a los jueces, someterlos a base de presionar hasta el extremo a su entorno personal más cercano, incluyendo seguimientos a sus hijos y parejas. Un ejemplo sangrante de ese acoso es la difusión de una imagen creada por IA, que ha desvelado El Debate, en la que se ve a la juez Beatriz Biedma apoyada en un coche junto a un exjuez en medio de un campo, en actitud cariñosa, y con un montón de preservativos a sus pies. Los integrantes de la cloaca habrían puesto en marcha este tipo de insinuaciones para desequilibrar a la jueza que investiga al hermano de Sánchez, tras meses intentando sin éxito encontrar puntos negros en su historial profesional, contactando incluso con su entorno más cercano en busca de trapos sucios. Algunos de los protagonistas saben bien cómo volver loca a una jueza, Coro Cillán, por intentar reabrir el 11M, pero no quiero desviarme.

Otro ejemplo. Los 18.125 que el PSOE pagó a la fontanera Leire Díaz para hacerse con los audios de las saunas gay del suegro de Sánchez, evitando así que pudieran salir a la luz, según informa Libertad Digital citando el sumario del juez Pedraz. El dinero salió de la campaña europea de Teresa Ribera y se pagó oculto como concepto publicitario a un supuesto diario digital de Leire y su socia.

Como ustedes sabrán, la inmensa y pestilente actividad de la cloaca –aquí solo he citado dos ejemplos- se puso en marcha a pleno rendimiento tras los famosos cinco días de retiro del presidente del Gobierno. Sánchez hizo una declaración institucional a su regreso, en abril de 2024, anunciando que había decidido seguir en la presidencia del Gobierno, y denunciando supuestas prácticas que se corresponden exactamente con las que –presuntamente, por decir algo- puso en marcha a continuación para salvar su culo a toda costa. Pedía entonces “una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio”: “Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango coloniza (sic) impunemente la vida política, la vida pública, contaminados de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años”.

“Inimaginables”, dice el tipo. Una vez más, Sánchez tan solo nos estaba anticipando su propia cloaca.