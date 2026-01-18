O AFIADOR
Igual Trump tiña razón
Andaba o mundo revolto a conta das liortas que se reproducen eiquí -cerca de nós-, alá e acolá como se fosen cogumelos, cando Trump, lanzado á satrapía, se sumou á febre belicista metendo o nariz onde albisca que pode obter beneficios para o seu patrimonio e o das grandes compañías paisanas ou amigas. Soña con converter Ucraína, Gaza, Groenlandia ou Venezuela -de momento-, en xigantescos talleres ou reservas para inflar a economía das empresas estadounidenses.
Neste último país encargou a uns propios que capturaran a Maduro para sustituilo como presidente interino de Venezuela, nomeando como valida a Delcy Rodríguez, vicepresidenta co presidente cautivo e inimiga confesa do imperialismo norteamericano, con Trump á cabeza. (non pida explicación cabal a este galimatías, porque racionalmente non existe). En cambio, deixa fóra da ecuación para resolver a situación á opositora María Corina Machado, cabeza visible do enfrontamente ao chavismo, porque non a ve capaz de aglutinar apoios que garantan o seu liderado na transición á democracia. “É agradable, pero non goza de respecto xeral no país”, dixo a modo de menosprezo, mentras eloxiaba e confirmaba no cargo a quen foi ata eses instantes parte activa na política de represión das liberdades, da que a propia Machado é vítima destacada.
Se eso é así, igual Trump -so por esta vez- ten razón e María Corina Machado non é a persoa capaz de levar ao país ata a Venezuela que soñan millóns de venezolanos, incluidos tantos que viven entre nós
Tratando de non perder comba, a líder opositora acudiu aos Estados Unidos para ser recibida por Trump para tratar de convencelo de que a teña en conta en movementos políticos normalizadores da vida e do funcionamento do estado venezolano. Para elo louvou a figura do titor actual do seu país e mesmo lle fixo entrega da medalla acreditativa do Premio Nobel da Paz, co que foi distinguida pola comisión delegada do Parlamento noruego para tal cometido, e da que, na sua egocentria, o propio Trump se sinte acreedor. Craso erro, porque o galardón é irrenunciable e non se pode compartir, polo que o xesto provocou un forte malestar no comité elector, así como no goberno e demáis estamentos da sociedade do país concesionario. Súmanse, por certo, a un movemento ben perceptible que entendía que a laureada non reunía as condición para tal distinción.
Porén, peor que iso é a cesión de dignidade por parte de Machado, incapaz de ver que Trump só ansía o petróleo como instrumento de presión fronte a países relevantes no concerto mundial e, en cambio, non lle importan o máis mínimo as liberdades e a democracia en Venezuela. Se eso é así, igual Trump -so por esta vez- ten razón e María Corina Machado non é a persoa capaz de levar ao país ata a Venezuela que soñan millóns de venezolanos, incluidos tantos que viven entre nós.
