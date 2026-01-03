El impacto por la eliminación de las frecuencias del tren

El titular de La Región, al estudio de la Universidad de Vigo a petición de la Diputación de Ourense a través del INORDE, es significativo: “La supresión de paradas, un agravio para el sur ourensano”.

Desde que hace cuatro años se estrenaba la Estación Portas de Galicia de A Gudiña, bajo la premisa de la sostenibilidad y contra la despoblación, para que en mayo de este año se recorten sus servicios, dejando de parar los trenes en A Gudiña, perdemos la equidad en la accesibilidad a los servicios, tirando por tierra las bondades, motivo por la que fue inaugurada. ¡Y continuamos hablando de Reto Demográfico! A no ser que para el actual gobierno auto progresista la disminución de oportunidades para las personas del rural sea progresismo. Consiguientemente aplaudí en mayo, y esta misma sección, que regidores de las comarcas de Ourense, Zamora y Portugal, se reunieran para marcar líneas de actuación y plantar cara a la supresión, demandadas por diferentes colectivos, tanto de Ourense como de Zamora, dos provincias ciertamente etiquetadas de la España vacía, vaciada o despoblada.

Desde la Diputación de Ourense a través del INORDE hemos solicitado a la Universidad de Vigo un “Estudio del impacto por la eliminación de las frecuencias de tren en la estación de A Gudiña”. El objetivo es el de identificar y dimensionar el impacto real derivado de la eliminación de determinadas paradas de trenes de larga distancia, analizando sus efectos sobre el territorio, la actividad económica y la población residente en las comarcas afectadas. Finalizado el estudio, y una vez en nuestras manos, llega con decir: Desde la Diputación de Ourense alertamos del grave impacto territorial, social y económico de la eliminación de paradas en A Gudiña del servicio ferroviario de la Alta Velocidad.

Bajo un enfoque metodológico propio de la Universidad de Vigo para la realización del estudio, en la que la participación en el cuestionario ha sido de carácter voluntario, lo que pudiera introducir un cierto sesgo de autoselección, la consistencia de los patrones observados y su elevada transversalidad por perfiles sociodemográficos -según la Universidad- refuerzan la robustez interpretativa de los resultados obtenidos. Así se deduce que el impacto inicial muy positivo -continúa la Universidad de Vigo- de la llegada de la Alta Velocidad. Tres de cada cuatro participantes afirman que su llegada supuso un cambio muy positivo y transformador para la comarca. Y si se incorporan quienes consideran la implantación del AVE supuso una mejora significativa, la valoración global alcanza el 94% de las respuestas, evidenciando un consenso social muy amplio del impacto de la Alta Velocidad.

Sin entrar en la profundidad de números en el estudio, sí debe saberse que los resultados muestran que la reducción de paradas ha tenido un impacto transversal y muy compartido sobre la movilidad del territorio. La transversalidad evidencia un alcance estructural, con incidencia directa sobre la actividad económica, la movilidad laboral y las decisiones de arraigo, especialmente entre empresarios, trabajadores, gente joven y posibles retornados.

La mayoría de las personas participantes (90%) considera que la única vía realmente eficaz para mitigar los efectos negativos de la reducción de paradas es la recuperación de las frecuencias eliminadas. Y concretamente la recuperación de las frecuencias de la primera hora de la mañana, especialmente en dirección Madrid. En los tiempos actuales, en los que los políticos con responsabilidad en esta materia, que además marcan la política a seguir, afrontan el Reto Demográfico, necesidad para el que crearon un Ministerio, con el fin específico de apoyar al rural bajo la premisa de la sostenibilidad y contra la despoblación. ¿Qué puede opinar el ciudadano de a pie en general, y los afectados del sur y del oriente de la provincia, incluso del norte de Portugal? ¿Se vislumbra propósito de enmienda? Eso de que “A Gudiña recuperará su tren matutino a inicios de este año” (La Región, del 2 de Enero) más bien parece un a ver -del Ministerio- si encontramos por ahí un tren que sobre y se lo ponemos a estos para que dejen de dar la lata.