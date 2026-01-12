La injusticia del fuera de juego

En el mes de julio de 2024 ya publiqué un artículo sobre este tema que titulé “Justicia extrema, extrema injusticia”; aquí lo complementaré abordándolo desde una perspectiva diferente, al tiempo que trataré otros afines muy presentes en las conversaciones cotidianas de los aficionados al “deporte rey”.

Como reseñé en el texto citado, la posición de fuera de juego, también llamado “órsay”, está regulada por la regla 11 del Reglamento de Fútbol, la cual establece que un jugador está en posición de fuera de juego cuando: 1. Su cabeza, tronco o pierna (pie incluido) se encuentran, total o parcialmente, en la mitad del terreno de juego del adversario (excluyendo la línea central), y 2. Su cabeza, tronco o pierna (pie incluido) se encuentran, total o parcialmente más cerca de la línea contraria que el balón y el penúltimo adversario.

En la actualidad, para dilucidar con exactitud cuando esto ocurre suele intervenir el árbitro asistente de vídeo (VAR). Como quiera que es el que chequea las imágenes y describe al árbitro principal lo que se ve en ellas, en la práctica ejerce una gran influencia sobre este al decidir si existe posición no reglamentaria. Esta se decretará de forma automática si se determina que el atacante estaba, aunque solo sea un milímetro, por delante del balón y del penúltimo contrario.

Mediáticos ex colegiados que se han autoerigido en el TSA (Tribunal Supremo Arbitral) justifican este extremismo interpretativo comparándolo con el que se aplica para considerar la legitimidad última de un gol: que el balón atraviese por completo la línea de meta, de modo que si no lo hace por un único milímetro será invalidado. Es evidente que a estos hombres, aunque se saben las reglas de juego de carrerilla y tienen cientos de miles de radioescuchadores y telespectadores, razonar en profundidad les queda grande y, además, no regocija a las masas como sí lo hacen las sobrantes historietas de sus fútiles andanzas y sus profusos chascarrillos nescientes sobre gastronomía, música, cine... A base de sobredimensionar su ego, las empresas de comunicación que les pagan, en vez de beneficiarse económicamente de su experiencia convirtiéndolos en divierte-monas, como era su intención, los han convertido en monas que divierten.

En este aspecto, la tecnología VAR ha resultado ser un fracaso puesto que lejos de solventar los conflictos los ha incrementado, a la par que provoca interrupciones que desnaturalizan la esencia del fútbol.

Volviendo a la comparación señalada en el párrafo anterior, he de decir que es absurda dado que equivale a no distinguir entre jueces y cucarachas: en el segundo supuesto la percepción visual que tenga el futbolista no influye en el hecho de si el gol es o no válido; mientras que en el primero, el jugador debe tener la posibilidad de calcular mediante la visión si está o no en “órsay” para resolver por qué movimiento optar para evitar infringir el Reglamento.

Resulta llamativo que los futbolistas se quejen de que no son capaces de diferenciar cuando una mano es o no punible, pero no hagan lo propio respecto de su insuficiencia para valorar si se encuentran en fuera de juego. Porque no es factible que su vista, durante el desarrollo de las jugadas, sea capaz de apreciar distancias de unos pocos milímetros o centímetros. Esto es: ante el “offside” se hallan en una manifiesta situación de indefensión, y ni siquiera lo saben.

Al igual que a los árbitros principales se les admite una cierta subjetividad al interpretar la mayoría de las infracciones: sea la fuerza ejercida en un empujón, la intensidad de un agarrón o la violencia de una patada (percepción que, por ejemplo, determina si una acción carece de transcendencia o es penalti), del mismo modo se les ha de reconocer +como se les reconoció hasta hace unos años+ idéntica discrecionalidad para decidir per se (con el apoyo del correspondiente árbitro asistente en el terreno de juego) si una posición adelantada es o no relevante para anular una jugada. Sin duda, es la mejor manera de hacer justicia ya que juzgadores y juzgados estarán en igualdad de condiciones porque disponen del mismo sentido por el que guiarse: la visión binocular.

