REFLEXIONES DE UN NONAGENARIO
Póker en San Petersburgo: Begoña Gómez, Javier Hidalgo, Víctor de Aldama y Zurab Pololikashvili
DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
“Entón Pilatos colleu a Xesús e mandouno azoutar. Os soldados, tecendo unha coroa con espiños, puxéronlla na cabeza, vestíronlle un manto de púrpura, e, inclinándose diante del, dicíanlle: Salve, Rei dos Xudeus! E dábanlle labazadas!”
(Xoán 19:1-3)
Os espiños eran un dos símbolos do mal; cando o ser humano pecou, a terra produciu espiños como resultado (Xénese 3:18), e cando os soldados puxeron unha coroa de espiñas na cabeza do Señor e o vestiron cun manto, no só estaban burlándose del, senón tamén ensinando a todos que era un rei derrotado. Parecera que o mal gañara definitivamente… pero non foi así.
A Biblia di que cando o Señor Xesús volva, unha das probas de que El será o que goberne o universo, será que no “lugar dos espiños, medrará o ciprés” (Isaías 55:13), de tal xeito que todas as cousas han ser restauradas e o mal (e o sufrimento) xa non existirán máis.
REFLEXIONES DE UN NONAGENARIO
DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
