La legislatura muerta

Dice el PP de Feijóo que el PSOE ya tiene más imputados que diputados, lo cual describe una realidad política y judicial imposible de desmentir atendiendo a la suma interminable de sumarios por corrupción que atrapa al poder gobernante de esta legislatura muerta. Invoquemos la presunción de inocencia hasta que no haya sentencias firmes como la de Ábalos, pero tal y como van las cosas, Sánchez también batirá el record de condenados sin asumir responsabilidad política alguna, salvo que él mismo termine imputado.

Hace falta tener poca conciencia moral para atribuir semejante sumidero de suciedad a jueces fachas, pseudomedios no sincronizados con Moncloa y la extrema derecha sociológica y política que, como se sabe, es un argumentario falseado muy alejado de la verdad. Se ha perdido toda oportunidad de reconducir la democracia española, y ya no sólo resulta difícil imaginar una foto en la Moncloa de Sánchez y Feijóo, sino un debate electoral que permita a los españoles sacar conclusiones más alla de lo sabido para votar por la sana regeneración política española. Lo que se escucha en el Congreso, lo que se ve en el Senado, lo que publican las trincheras mediáticas, el clima guerracivilista que se promueve desde el poder como valija diplomática de continuidad nos está llevando a una peligrosa degradación democrática y al deterioro de la convivencia insostenibles.

Pedro Sánchez nunca reconocerá que convoca elecciones por el grado de sospecha y menoscabo al que ha llevado a la democracia española. Eso es imposible en un político que se valora tanto a si mismo, tan soberbio, posesivo y dominante, orgulloso de la fealdad del Frankenstein, supuesto símbolo del progreso social convertido en retroceso involutivo. Pedro nunca reconocerá que convoca elecciones, toquen cuando toquen, acorralado por la corrupción generalizada que le rodea en el Gobierno, el PSOE y familia, corrupción presunta implantada mediante la okupación institucional premeditada desde las comisiones de las mascarillas mientras la gente moría de covid a la cúpula de la Sepi y la Guardia Civil. Eso es imposible para quien se siente el gran valedor del pueblo español al que engaña, miente y somete mediante el secuestro del sistema a base de trucos de prestidigitación e ilusionismo más propios de magia negra que de política limpia. P.S. nunca reconocerá el gatillazo de su retorcido experimento de poder, porque de lo contrario se queda sin relato y sin agenda gaseosa, sin la ficción gubernativa de parálisis que atenaza a esta legislatura terminal.

Sánchez nunca reconocerá que convoca elecciones por el grado de menoscabo al que ha llevado a la democracia

El ONE trata de buscar ahora el pretexto de que no le aprueben los Presupuestos para justificar un mini adelanto electoral, cuando ya está al final de su escapada y no le queda ningún escondite al que huir de la verdad, la realidad y la justicia. Ahora se acuerda de los presupuestos del Estado, tras 3 años de incumplimiento constitucional sin presentar las cuentas, tras tres prórrogas ficticias con las que mantener la apariencia de normalidad cuando en realidad debiera dimitir por su responsabilidad política en todo el fango que aflora de la cloaca en la que ha convertido la política española. Esa política de antaño también tenía sus defectos y miserias, sus cañerías sucias, sus otros casos de corrupción y todo lo que se pueda encontrar en el debe del PP y el PSOE anteriores, pero nunca se había llegado a este grado de miseria ética con la que el poder actual ignora la imputación masiva del sanchismo sin que su máximo responsable asuma la responsabilidad política que le corresponde, y que no es otra que toda, y en consecuencia presente su dimisión. Resulta patético que mientras aumenta la fauna sanchista investigada con la presidenta de la Sepi y la directora de la Benmérita tras las condenas de cárcel ejemplares a Ábalos y Koldo, el ONE siga acaparando actos públicos como si todo el fango colgara del retrete de la oposición y no fuera con él.

Resulta asombroso el grado de resignación de la sociedad española viendo la putrefacción que emana del Frankenstein mientras su máximo responsable sigue comprometiendo como un robot sin cabeza cientos de millones en planes de vivienda y otros trucos populistas que no cumple. Resulta grotesco comprobar cómo P.S. ignora su temeraria y desgraciada política mientras los socios se han convertido en cooperadores necesarios del negocio del poder y del mercadeo del chantaje. Es una apoteosis de vileza observar la capacidad de cinismo e hipocresía del sanchismo, capaz de no poner remedio a semejante cloaca política mientras se multiplican los nacionalizados en el extranjero con derecho a voto en virtud de la Ley de nietos y se procede a la regularización masiva de inmigrantes cuestionada por Europa y el Supremo que, aunque ahora no puedan votar, lo podrán hacer en un futuro electoral no muy lejano. Y cuando el cambio se produzca si la normalidad democrática se cumple sin tropezar con dopajes, amaños o sorpresas, las auditorias que encargue Feijóo desenterraran el déficit oculto como le ocurrió a Rajoy con el imputado Zapatero, y nos helarán la sangre los escándalos aún ocultos.

Más dura será "la caída"

Santos Cerdán. | La Región

Resulta que ha sido Santos Cerdán y no Leire Cloaca el que ha escrito el libro, perdón, el librito. No le ha llamado “El Manual” como Iván Redondo, ni “El manual de resistencia” como P.S.. Super Santos Cerdán ha titulado su libreto de inocencia ‘La caída’, que es el reconocimiento de una realidad sistémica de corrupción tras ser imputado y pasar por la Soto del Real, donde siguen Abalos y Koldo tras ser condenados a 24 y 19 años de cárcel. ‘La caída’ es un escrito de abogadillo defensor de súper Cerdán que reivindica un victimismo político inexistente y que ignora la gravedad de los cargos que se le imputan en la trama de la que le responsabilizan la UCO y la justicia. La exmano derecha del ONE, es decir, el TWO tras el exaequo UNO compartido por Pedro y ZP, deja algún recado inocente a modo de advertencia como que conoce “la trastienda” del asunto, lo cual es un aviso para el navegante Sánchez, almirante del Frankenstein y autor intelectual de las cloacas del llamado sanchismo visceral de autodefensa. El título del libro de Cerdán es premonitorio para Sánchez porque, como siga así, más dura será su “caída”.

La Sepimputada

La presidenta de la SEPI, Belén Gualda González. | La Región

La presidenta de la Sepi, Belén Gualda González, también ha sido imputada por el juez Pedraz junto a otra veintena de personas. La Sociedad Española de Participaciones Industriales está bajo sospecha en el llamado caso Leire Cloacas. Como decía un ilustre periodista económico, sigue la pista del dinero y ahí está la respuesta. Pedraz les atribuye a Belén Gualda y demás imputados “la necesaria e ilícita participación” en la trama de amaños públicos millonarios, incluido el rescate de Tubos Reunidos a petición del PNV, el socio más leal junto a Bildu de P.Sánchez. Recordemos que al nombre de la Sepi va unido también su expresidente Vicente Fernández, mano derecha de María Jesús Montero, investigado por dudosos contratos públicos y el cobro de comisiones. Lo cierto es que Belén Gualda tiene el respaldo de Sánchez, lo cual no se sabe si es bueno o es malo, dados los precedentes de caídos tras el apoyo del ONE. En realidad, Gualda, la directora de la Guardia Civil, el caído fiscal del sanchismo y una buena parte de los ministros son cortafuegos con los que proteger al líder.