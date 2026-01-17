Por qué lo llaman “amor” cuando quieren decir “nueva ilusión”

Persona a la vista

Jessica Bueno sale de una cafetería en Sevilla.

A la modelo Jessica Bueno la persiguen por las calles de Madrid preguntándole eso tan ordinario de “¿Quién es tu nueva ilusión?”. Dicen los especialistas que la nueva pareja de la muchacha va en serio porque “hacen la compra juntos”. Ciertamente, no se me ocurre nada que pueda resultar más serio que hacer la compra juntos, si exceptuamos pagar a medias la luz y el gas. Pero una escena de discusión sobre marcas que lavan más limpio en el pasillo de los detergentes de lavadora es sencillamente insuperable. De ahí al pedrusco y al paseo nupcial hay solo un par de robados en la prensa rosa. En todo caso la ex miss Sevilla ha decidido dar una pista a la prensa esta semana y se han encendido todas las alarmas: “Estoy conociendo a una persona”. La pista no es definitiva, pero al menos descartamos que esté conociendo a un animal o a una cosa.

Van como locos

Pablo Castellano y María Pombo caminando tranquilos por la calle.

Lo malo de cuando no pasan cosas importantes en las parejas de moda es que la gente acaba poniendo el foco en cualquier cosa. Piensa en María Pombo y Pablo Castellano. Tras salir del hospital, regresando a casa con su bebé nacido el 2 de enero, era tal la felicidad de ambos que María Pombo decidió inmortalizar el momento grabando un video en el coche durante el viaje. Gajes del oficio: lo subió a las redes. Los internautas, probablemente la especie más aburrida del planeta después de plancton, comenzaron a ampliar infinitamente el video hasta descubrir -¡santo Dios- que el muchacho circulaba a 140 kilómetros/hora por una carretera limitada a 120, como todas las malditas carreteras seguras de este país. Y con un bebé. Que lees la noticia en la prensa y parece que Castellano iba a 300 kilómetros/hora y con el bebé cogido de una pierna colgando por la ventanilla, mientras María abatía viejecitas con un kalashnikov desde la luna trasera. Qué pereza del siglo.

Pasión por casarse

Imanol Arias y Nelida Grajales, tras conocerse su boda.

Hay tipos realmente aficionados a esto de casarse. El actor Imanol Arias –que cuenta con mis simpatías desde que denunció la censura sanchista- acaba de contraer matrimonio con Nélida Grajales, su cuarta mujer, a los 69 años de edad. Pasea por Madrid con sonrisa de oreja a oreja, acompañado de su nueva esposa. Es cierto que el amor llega cuando quiere, pero, chico, no es necesario que llegue todo el rato y a todas horas. Dice la pareja que se casan porque han pactado pasar juntos lo que les queda de vida y, en ese aspecto, tal vez sea la boda con más futuro del célebre protagonista de Cuéntame.

Y lo sabes

Julio Iglesias en un evento homenaje.

Charos, verduleras, juzgadillos callejeros, los propagandistas de La Moncloa, y el Gobierno en pleno ya han declarado culpable a Julio Iglesias, sin pruebas y sin juicio. La imagen del artista latino más exitoso de todos los tiempos –en la foto lo vemos hace diez años recogiendo ese premio- y del hombre que más y mejor ha llevado la imagen de España por el mundo, ha sido dinamitada en pocas horas tras unas extrañas acusaciones de violencia sexual y trata de seres humanos -¿disculpe?-, por parte de dos supuestas ex empleadas de su casa. Nadie duda de que se trata de una grotesca cortina de humo lanzada por La Moncloa para tapar sus vergüenzas –todos vimos a la tele pública suspendiendo su programación para cascarnos un programa especial sobre el tema-; del mismo modo que en el pasado vivimos el escándalo de Lola Flores y la detención de Isabel Pantoja bajo gobiernos socialistas, y las condenas de telediario y el hostigamiento social por temas fiscales que tanto divertía a Cristóbal Montoro durante los gobiernos del PP. Sorprende, no obstante, que tras la retahíla de casos de acoso en torno al PSOE, hayan surgido dos intentonas de embarrar el terreno: una contra Adolfo Suárez, fallecido, y otra contra Julio Iglesias, que está para partido homenaje. ¿Hasta cuándo les va a salir gratis a los políticos dinamitar –sin juicio, sin pruebas- la imagen pública de cualquier famoso para ocultar sus propias vergüenzas?