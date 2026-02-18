Los datos del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, que políticamente se conoce como “el CIS de Tezanos”, por su presidente de militancia socialista, otorgan al PSOE una ventaja de casi diez puntos sobre el PP en el caso de que la fotografía del momento en que se ha realizado fuera exacta, y le da una estimación de voto del 32,6% frente al 22,9% del PP. Esos datos parecen ser producto de una buena cocina de las repuestas de los encuestados, máxime si se tienen cuenta los resultados de las recientes elecciones aragonesas -por no hablar de la debacle extremeña- y lo que es el consenso de los sondeos realizados periódicamente por los medios de comunicación que vaticinan un nuevo golpe a las expectativas socialistas, porque se ha impuesto la sensación de cambio de ciclo que se demuestra elección tras elección autonómica -y quedan otras dos en los próximos cuatro meses-, por lo que contra toda lógica política el CIS se empeña en presentar al PSOE como el vencedor de unas hipotéticas elecciones generales si se celebraran ahora mismo.

Mientras que es preciso poner en cuarentena los datos del CIS relacionados con el PSOE y el PP, los relativos al resto de los partidos nacionales del arco parlamentario si son para tenerlos en consideración, porque están más en consonancia con los resultados electorales recientes y las proyecciones previstas. El CIS otorga a Vox un 19% de los votos y sigue en proceso ascendente, que lo sitúan a cinco puntos de un PP puntuado muy a la baja en relación con otras encuestas. Si al partido de Abascal se sumaran los 2,4 puntos que el CIS prevé para Se acabó la Fiesta, el fantasma partido de Alvise, del que cuesta saber cuáles son las diferencias con su matriz, se encontrarían casi en un empate técnico, un escenario que no reflejan los resultados electorales recientes, pero que permiten a Vox condicionar la formación de los gobiernos autonómicos.

A la izquierda del PSOE, Sumar conseguiría un 7% de intención de votos y Podemos un 4%, lo que les sitúa un punto por debajo de los resultados de 2023, en el caso de que concurrieran unidos. Habrá que esperar al próximo barómetro para ver si los procesos de unidad de la izquierda, el que preconiza Gabriel Rufián con la unidad de los partidos independentistas -que nace con escasas perspectivas- y el de la reconversión de Sumar, -sin Podemos- animan a los votantes de izquierda y si se les remueve la conciencia unitaria frente al cainismo tradicional.

Sorprendentemente, el CIS da a los actuales socios parlamentarios del Gobierno la posibilidad de reeditar un gobierno de coalición, pero es difícil pensar que los líderes de esas formaciones se lo crean, máxime si se tiene en consideración que ninguna de las noticias que se sucedieron en el momento de la encuesta eran halagüeñas para el Gobierno, cuyo presidente es el favorito de los ciudadanos para dirigir el país seguido de Abascal y Feijóo en tercer lugar, quien también se lo debe pensar.

En el índice de los principales problemas para los ciudadanos la vivienda sigue en el primer puesto ante la inoperancia del gobierno central -y de los autonómicos- con una yenka de medidas fiscales que los mismo premian que castigan a los arrendadores, y con nuevas promesas de construcción de casas, ahora a través del recién creado fondo soberano, sin que lleguen a verse las grúas que levantan las viviendas de protección oficial.