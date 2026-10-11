RECUNCHO HEBDOMADARIO
Entre o loito e as eleccións
RECUNCHO HEBDOMADARIO
A semana que nos acaba de deixar estivo marcada por importantes acontecementos políticos e sociais, tanto en Galicia como no conxunto de España. Dúas noticias destacaron especialmente: a convocatoria anticipada das eleccións xerais para o vindeiro 29 de novembro e o falecemento de Xosé Manuel Beiras, unha das figuras máis relevantes do nacionalismo galego contemporáneo. Xunto a elas, a vivenda, os conflitos laborais e os fenómenos meteorolóxicos ocuparon un lugar destacado na actualidade.
O luns 5, o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, anunciou a convocatoria de eleccións para o domingo 29 de novembro. A decisión abriu unha nova etapa de confrontación entre as forzas políticas, que deberán presentar as súas propostas nunha campaña electoral prevista entre o 13 e o 27 de novembro. E segundo as enquisas... que Deus nos colla confesados e, ós pensionistas, que nos colla aforrando, polo menos, ata ese 29; porque as baixadas das pensións van ter o seu aquel.
A outra gran noticia da semana chegou o xoves 8, coa morte de Xosé Manuel Beiras, ós 90 anos. Economista, profesor universitario e intelectual comprometido con Galicia, Beiras foi unha figura fundamental na evolución do nacionalismo galego. Como voceiro nacional do Bloque Nacionalista Galego durante máis de dúas décadas, destacou pola súa oposición ós gobernos de Manuel Fraga e pola defensa da identidade, da lingua e do autogoberno de Galicia. Tras abandonar o BNG, participou na fundación de Anova, mantendo o seu compromiso coa transformación política e social do país.
E segundo as enquisas... que Deus nos colla confesados e, ós pensionistas, que nos colla aforrando, polo menos, ata ese 29; porque as baixadas das pensións van ter o seu aquel.
A súa desaparición provocou numerosas mostras de pesar e recoñecemento -agás a do seu paisano Núñez Feijóo, que de cando en vez reivindica a Castelao. Hai que foderse!-. Máis alá da súa actividade institucional, Beiras deixou unha fonda pegada no pensamento económico e político galego, así como na mobilización de varias xeracións. A súa traxectoria simboliza unha parte esencial da historia recente de Galicia e reabre o debate sobre o futuro do nacionalismo, a unidade das súas correntes e a defensa dos intereses propios nun escenario electoral especialmente importante.
Mentres tanto, a crise da vivenda continuou a xerar preocupación e mobilización cidadá. En distintos puntos de España mantivéronse as acampadas para reclamar solucións ó problema do acceso a unha vivenda digna. En Galicia tamén houbo conflitos laborais no ensino concertado, reivindicacións de melloras salariais e anuncios de mobilizacións sindicais contra o encarecemento da vida.
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