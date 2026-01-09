El COB se mete en la Final Four de la Copa, es el anfitrión del derbi ante el Obradoiro y lo hace con una clasificación holgada por la permanencia y a tiro del play off, pero el cielo está gris en el Pazo.

Por números, lo que va de temporada no admite mucho reproche. Los partidos que el aficionado podría “reclamar” los ha compensado con alguna victoria que no se le puede exigir. El equipo de Moncho López tiene como meta igualar victorias y derrotas al final de la temporada y con ello pelear por el play off. En la Copa el sorteo hizo parte del trabajo, pero el resto lo firmó el equipo. Sin brillo o incluso jugando mal en el último partido, pero lo hizo. Criticar el clasificarse para la Final Four de la Copa sería absurdo o interesado.

Pero el COB, y el deporte en general, no se rigen solo por los números, mandan las sensaciones y el ánimo. Y por ahí llegan las nubes. Quizá injustamente, por los recursos con los que cuenta, pero condicionado por su extraordinario inicio, por las últimas derrotas en la liga, por el miedo a repetir dinámicas recientes y, sobre todo, porque el mensaje no llega.

El club, imitiado o envidiado en mucho de lo que rodea al parquet, está haciendo un trabajo enorme para asentar el proyecto y garantizar el seguir progresando, para no ser nunca protagonista de noticias nefastas, pero a costa de no hipotecar el futuro. Quizá no está sabiendo explicarlo, pero eso no puede penalizar a un equipo que está incluso por encima de lo que podría pedírsele. Ni a los despachos viniendo de tiempos no muy lejanos. El dramatismo está fuera de lugar, pero también hay que entender que la ilusión es casi o tan importante como la efectividad.

Este COB está a tiro de uno o dos movimientos para impulsar al equipo y relanzar los ánimos y seguro que el club hará lo máximo para conseguirlo (s), pero mientras no estaría mal repetir o mejorar el mensaje, por un lado, y no dramatizar por el otro. Ganarle al Obradoiro es complicado, pero imposible sin un Pazo que no esté volcado. “Al loro, que no estamos tan mal”.