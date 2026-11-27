La España política, presente en el Congreso de los Diputados, tiene la ambición de retratar la pluralidad ideológica del país. Nuestro bipartidismo imperfecto lo es porque deja espacio a otros partidos y coaliciones electorales con presencia suficiente en determinadas franjas ideológicas o en territorios particulares. Si Vox y la izquierda de Podemos o ahora del Frente Amplio han mantenido presencia constante en los últimos años, no ha sido menos tradicional y hasta decisiva para apuntalar la acción de los gobiernos, la representación obtenida por nacionalistas vascos y catalanes juntos a otras fuerzas menores. Ahora, ERC en Cataluña, Bildu en el País Vasco y Navarra, BNG en Galicia, Adelante Andalucía o Compromís en la comunidad valenciana, tienen una presencia que, el próximo 29-N, aspiran a acrecentar.

Sobre los tres primeros, ERC, Bildu y BNG, los sondeos publicados dejan pocas dudas sobre su pujanza. La zigzagueante trayectoria de Gabriel Rufián como líder independentista y, simultáneamente, precandidato de una izquierda española agrupada que al final no pudo ser, ha calado en Cataluña. Los “indepes” con memoria sentimental de Murcia o Andalucía, los charnegos que han saltado las tapias del barrio para tomar conciencia de su peso real en la actual sociedad catalana, se reconocen en este diputado echao pa’lante que, a fuerza de ahogar los complejos con furia de clase, enarbola las banderas del antifascismo. La Cataluña postprocés es una olla en ebullición donde la extrema derecha independentista de Silvia Orriols no se presenta a estas elecciones y el amnistiado Puigdemont vela armas como si el tiempo se hubiera detenido en 2017.

En Galicia y en un proceso menos ruidoso, el BNG también obtendrá un buen resultado

En Euskadi y Navarra, Bildu confirmará el sorpasso al PNV y su papel hegemónico en la política vasca. Con un discurso muy elaborado, más cargado de compromisos sociales que identitarios, Arnaldo Otegi orienta con visión estratégica los pasos hacia la hegemonía política y cultural. El viejo lema de “Civilización o barbarie”, oído en sus labios, retumba como una utopía profanada, pero los vascos del baby boom y las nuevas generaciones le escuchan y siguen en un irresistible ascenso.

En Galicia y en un proceso menos ruidoso, el BNG también obtendrá un buen resultado. No tanto reflejado en escaños, es probable que pase de uno a dos, pero sí en el incremento de votos obtenido. Del nueve por ciento en 2023 a cerca del quince ahora, media el tiempo y el trabajo hecho en la base, en el tejido asociativo y reivindicativo espallado por el país y fortalecido por la progresiva absorción de las antiguas Mareas.

La diversidad y complejidad de España encuentran ahora, en estas fuerzas soberanistas, corregidas por la diversidad de sus ampliadas bases sociales, las vías de encauzamiento y expresión. Son los otros, y ayudan a entender el conjunto del país.