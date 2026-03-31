Metidos en Semana Santa nos ha salido una nueva procesión que hace peligrar la tradición de Jesús del Gran Poder. En su inestimable modestia y su bendita contribución al sanchismo salvador, he aquí María Jesús del Gran Poder, que se define a sí misma como “la mujer con más poder de la democracia” que abandona la cúspide de la política “para rescatar a los andaluces del desgaste y deterioro de los servicios públicos”.

La candidata María Jesús Montero nos ha hecho ver en un discurso leído en tercera persona que, como su jefe san Pedro, se sacrifica por España y los españoles, en este caso por los andaluces, para salvarles de las garras de la derecha personificada en el popular Juanma Moreno. Txiqui se crece y auto flagela en la desdicha de las encuestas para convertirse en la candidata a palos obligada por su amo, para transformarse por obra y gracia de la demagogia y el populismo en una virgen de la Macarena alternativa llamada María Jesús del Gran Poder.

María Jesús del Gran Poder se presenta como la Mesías de la Andalucía futura frente al Juanma Moreno de las Misericordias

La todopoderosa vicepresidenta y recaudadora de Hacienda deja atrás tres años sin presentar los Presupuestos del Estado y un aumento del 30 por ciento en la presión fiscal sobre los españoles, lo que supone una recaudación desde 2018 de 140.000 millones de euros a costa del bolsillo de los contribuyentes. Más de 100 medidas fiscales bajo la supervisión de María Jesús del Gran Poder, que repentinamente siente la llamada de la fe para liberar a los andaluces de las tentaciones “fascistas” en nombre del pacifismo populista. Ole, ole, y ele. Porque si tomamos en consideración esas palabras, para desgaste los de la red ferroviaria española, red de carreteras, red eléctrica, mantenimiento de las infraestructuras en general y la limpieza del barranco del Poyo por ser precisos en la responsabilidad compartida de Gobierno y Generalitat en la gestión de la dana.

María Jesús del Gran Poder se presenta como la Mesías de la Andalucía futura frente al Juanma Moreno de las Misericordias al que Txiqui quiere transformar en el Cristo de la Expiración o el Cristo de la Buena Muerte. Y lo hace después de formar parte de los gobiernos de la corrupción de los ERE, y mientras la UCO y los jueces investigan a altos cargos de su ministerio acusado de atraco fiscal. Una recaudación abusiva para aprobar tardías e insuficientes medidas anticrisis contra la guerra con las que la ciudadanía paga sus propias ayudas que le ha quitado previamente la simpática María Jesús del Gran Poder a base de impuestos.

Y en esta procesión hacia el final del sanchismo, nos espera una intensa madrugá del domingo 17 de mayo al lunes 18. Será la madrugá de María Jesús del Gran Poder, cuando los andaluces y las urnas hayan hablado con permiso del CIS tramposo del Cristo Tezanos de la Demoscopia borriquita. Entonces la Hermandad del Gran Poder se puede transformar en la Hermandad del Silencio tras la cual debe pronunciarse San Pedro Sánchez. Con un poco de suerte, el papa León XIV le hará un hueco en su visita a España para que confiese todos sus pecados, que son muchos y demasiado capitales.