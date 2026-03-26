Marisú, la Poderosa

En un arrobo de humilde sinceridad, dice María Jesús Montero que es “la mujer más poderosa de la democracia”. En ese Consejo de Ministros todos ven que un tipo tan mediocre como Pedro Sánchez tiene un concepto tan elevado de sí mismo, que nadie está dispuesto a hacerse de menos. Pero Montero, a quien Dios no bendijo ni con el don de la oratoria ni con la luz de la sabiduría, ha ido más lejos aún, proclamándose heroína nacional de su particular universo paralelo, y ha creído inteligente presentarse así ante los electores andaluces, a los que considera un asunto mucho menor que las altísimas faenas en las que el dios Sánchez la ha tenido ocupada para triunfo y gloria de los destinos del imperio español.

Señora, cálmese. Usted no es la más poderosa de la democracia. Tan solo ha sido, durante un breve, prescindible y vergonzante periodo de tiempo, la encargada de ejecutar el mayor latrocinio fiscal de la historia de la democracia. Si ha de presentarse con el algún título ante los electores, lo honrado entonces sería exponerse así, sin trampa ni cartón: “soy la mayor robaperas de la historia de la democracia”.

Montero es la responsable de las más de cien subidas de impuestos de los siete años de sanchismo. La presión fiscal cerró 2025 al borde del 40% del PIB. Es decir, que cada año el Gobierno de Sánchez se apropia a la fuerza de 4 de cada 10 euros que generamos los españoles doblando el lomo todas las mañanas. O más claro aún: los españoles ya trabajamos más de siete meses al año solo para pagar los impuestos revolucionarios de Montero, Sánchez y su banda. Todo un logro de Marisú. En sus buenos tiempos, El Dioni estaría orgulloso de ti.

Montero es la responsable de las más de cien subidas de impuestos de los siete años de sanchismo

Hasta el más liberal podría pensar que, al menos, con semejante atraco fiscal, estaremos disfrutando de unos servicios públicos de lujo. No señor. La Hacienda de Montero suma recaudaciones récord ejercicio tras ejercicio, pero el Gobierno de Sánchez está empeñado en llevarnos año tras año a la calidad de vida y servicios públicos de Cuba, la real, no la que dibujan los farsantes de la flotilla a los que el régimen ilumina en su hotel de cinco estrellas para que salgan guapos en TikTok, mientras mantiene a oscuras al resto del país.

Montar una empresa o hacerse autónomo en España es una forma como otra cualquiera de torturarse, contratar a alguien es una auténtica locura, y emprender aquí es como intentar volar con sacos de mil toneladas atados a los pies –todos con el sello del Gobierno de España-.

Sánchez nos ha hecho entender por qué la sanidad española llama “pacientes” a los enfermos, nos ha devuelto las ganas de comprar coches todoterreno para poder circular por las autovías sin reventones diarios, y ha convertido el nombre de la Alta Velocidad Española en una ironía de pésimo gusto. La seguridad en las calles, como en la selva, es la que tú puedas proporcionarte a ti mismo, que se aconseja echar a correr porque la Justicia no coopera precisamente con la autodefensa, y en caso de catástrofe natural, el principal recurso público de emergencias que el Gobierno pone a tu disposición es la devoción a la Virgen de los Peligros, y si eso falla, siempre nos quedará el otro gran escudo social que ofrece el sanchismo en inundaciones e incendios: acudir a Nuestra Señora de los Milagros.

Ni menciono ya, fíjese usted, que el Gobierno de Sánchez y Montero es adicto a las situaciones excepcionales, porque disfruta en la excepcionalidad que le permite la emergencia, ya sea en pandemia, apagón, o guerra, y aprovecha el descuido general para sus labores, las mismas que investigan con lupa ahora los jueces más amenazados –por un Gobierno- de la democracia.

España en 2026: presión fiscal de Suecia; servicios públicos de Sudán del Sur. Y Montero, la culpable, delirando histriónicamente.