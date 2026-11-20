He leído y releído sobre el tema para que nadie pueda decir que a la hora de votar lo hago sin razonamiento previo y de manera poco democrática, incluso que se dude de mi instrucción. Esto del voto cada cuatro años es un acto de responsabilidad y hay que tener presente dos cuestiones antes de emitir el voto. Son evidentes, pero hay que recordarlo. A mí me sirven y se las recomiendo como servicio público y para la convivencia. Un “si voto a…”; un “no voto a…”

-Sí voto: De acuerdo con la Constitución sí votaré a aquel partido que proclame la unidad de España, que es el fundamento constitucional.

-No voto: No votaré a ese partido, o al de los que con ellos pactan, que son herederos ideológicos de los que sembraron el terror mediante la bomba lapa o el tiro en la nuca. La violencia verbal o de la otra no puede llevarse en la mochila.

-¡Qué cosas tiene usted! ¿Cómo va a haber gente que sea heredera del terrorismo o que también los haya que quieran destruir la unidad de España?

-No; no digo que los haya, solo les pido que busquen, comparen y luego voten, no vaya a ser que se nos haya colado alguno sin darnos cuenta y a posteriori nadie presente las cuentas.

Comprendo que a la hora de votar se piense en las pensiones, en el trabajo o en la vivienda

Comprendo que a la hora de votar se piense en las pensiones, en el trabajo o en la vivienda; en la familia, la educación y el futuro de nuestros campos y mares. Todo eso está muy bien, pero hoy me ha dado patriótica, que es lo mismo, pero dicho de otra manera. Voy a votar y lo haré con el pensamiento puesto en España, es decir, en nuestra unidad, soberanía e integridad territorial. Debe ser que me estoy acordando de Ceuta y crea que otro día puede ser Melilla o incluso toda una Comunidad. De hecho, lo intentaron y todavía hoy en día los golpistas indultados e amnistiados ponen y quitan rey.

Porque lo de la integridad territorial pesa como una losa cuando nos viene el recuerdo de decisiones como la de Marruecos y el Sahara, Gibraltar y ahora Ceuta; o los intentos secesionistas (Cataluña 2017).

Me atosiga el recuerdo de haber vivido esta última legislatura dependiente del voto independentista, y no se trata de un juego de palabras, sino una triste realidad.

En mi periodo de instrucción para votar he leído muchas cosas, pero ninguna tan profunda como el manual que Marco Tulio Cicerón redactó para su hermano Quinto, “Manual del candidato”, alrededor del año 64 a.C., para orientarlo en su candidatura al consulado.

Me llama la atención su actualidad, prueba evidente de lo poco que hemos evolucionado en estas cosas de las campañas electorales. Saco entre líneas dos consejos que evidencian que el engaño es la base de cualquier candidato.

-Lo que no puedas hacer, niégalo con amabilidad o incluso no lo niegues. Lo uno es propio de una buena persona; lo otro de un buen candidato.

-Señala a los corruptos, a los intermediarios, a los repartidores de dinero, a los que sobornan. Que sepan que tú los observas.

Cicerón sabía muy bien que, en política, eso que llamamos “esperanza” es el engaño de los demagogos

Cicerón sabía muy bien que, en política, eso que llamamos “esperanza” es el engaño de los demagogos. Engañar a quien escucha es lo único que funciona. Todo lo que sea hablar con lenguaje político de futuro es robar el presente. Es lo único que tenemos.

Al menos votemos para que la Constitución siga fundamentándose en la “indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Que se cumpla. Votemos por España. ¿Es que no es así? Busquen, comparen y voten.