Mateo ou Levi?
DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
“Sígueme! E levantándose, seguiuno.”
(Mateo 9:9)
Non pasara moito tempo de que Xesús sanara a un tollido. Pasando por Capernaum observou a un publicano. Estas persoas eran mal vistos polos israelitas e motivo de burla por parte dos romanos. Cobraban impostos para o imperio e roubaban o que podían. A escena é moi curiosa porque Xesús chama a Mateo traballando. Noutro evanxeo chámanlle Levi, pero o propio Mateo quere destacar que era publicano co seu nome en grego. Todos sabemos que o nome Leví é hebreo. Deste modo Mateo o publicano é Leví fillo de Alfeo que tamén era publicano. Os fariseos asedian os dicípulos con preguntas decindo que Xesús xantaba cos publicanos e os pecadores. Ao ouvir isto Xesús responde que os sanos non precisan de ningún médico. Non porque os fariseos non precisasen de Xesús, senón porque non o querían vivo. Procuraban matalo. “ Misericordia quero e non sacrificio” di Xesús noutras palabras: esto farto das vosas prácticas relixiosas… porque El veu por amor, salvar os pecadores.
