Músicas del mundo

Todo es música natural en la vida, desde la risa de un niño hasta el curso del agua de un río o las ramas del árbol mecidas por la brisa. Unos dicen que lo hay, pero otros aseguran que en el espacio sideral no existe sonido alguno. Tal vez el silencio puede que sea la música más hermosa que puede apetecer hoy en época tan ruidosa.

Luego está la música creada por el ingenio del hombre. Desde las más conmovedoras y vibrantes composiciones, y las más bellas y sentidas canciones, a las más vulgares piezas a las que ponen letras más vulgares todavía. Bueno, a estas últimas, más que música, podrían calificarse como zumbidos repetitivos, o la sosería más absoluta y falta gracia. Pero hay a quienes les gustan, y sobre gustos nada hay que decir. Sea como sea, hasta el roce de ciertos tejidos, todo es inspiración para componer, bueno, malo o regular.

Desde que el mundo es mundo, suceden movimientos de todo tipo a través del cine y otras creaciones, incluso pictóricas, que dan un vuelco a la mentalidad de la época

La historia de la música es un tanto extraña. Hubo óperas prodigiosas que al estrenarse en los teatros fueron rechazadas, pitadas y zapateadas, pero poco más tarde ocuparon su lugar entre las más grandes. Cuando es así, la gente se divide de manera apasionada entre los que escuchan la pieza como si fuera la flor y nata, y los que al oírla abominan de ella porque la consideran diabólica o algo raro, pero siempre negativo. Esto es lo que pasó con “Rumble”, canción instrumental de Link Wray, que fue censurada en algunas emisoras de radio por interpretarse como una incitación a la violencia de las bandas callejeras. Sin embargo se hizo famosa, e incluso se utilizó en películas como “Pulp Fiction” de Tarantino. Esta lucha tuvo su punto candente en los años 50, época crucial en Estados Unidos, en la que las guerras culturales ocupaban un gran espectro dentro del cual preponderaban los nuevos estilos musicales que rompían cualquier esquema anterior. Pongamos por ejemplo el rock & roll.

Pero el discurrir del tiempo aplaca cualquier apasionamiento y pone, según dicen, las cosas en su lugar. Desde que el mundo es mundo, suceden movimientos de todo tipo a través del cine y otras creaciones, incluso pictóricas, que dan un vuelco a la mentalidad de la época en la que tienen lugar, sobre todo si sirven a intereses espurios. Todo es manipulable. Pero el devenir es una criba implacable que deja para siempre lo superior, mientras lo aparente se pierde en la oscuridad del olvido.